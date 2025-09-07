フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日の向上芸人は、今年のＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ王者・ツートライブの周平魂、たかのり。スーパーマラドーナ・武智が出演し、周平魂との出会いを振り返った。

武智は、最近の周平魂を見て「愛されようとしてるなって言う…。タレント化しようとしてるなっていうのがちょっと見えて。周平魂の面白さはそこじゃない」と苦言。

自身が若手芸人同士で飲んでいるときに、まだＮＳＣ生だった周平魂に絡まれたと明かし「最初に出会ったのが大阪の居酒屋で。こいつがまだＮＳＣ生、学生やったんです。こいつが酔っ払って、僕らにいきなり寄ってきて『俺、おもろいっすよ！』って言ってきたんですよ。ヤバい出てきたなと思って。すごいじゃないですか？その野性味が良さやのに。だんだん消えてきてるんですよ」と話した。

武智軍団として出演したヘンダーソン・中村フーは、周平魂の酒癖が悪かったと述懐。武智、周平魂らと飲んでるときに「（周平魂が）『お前らおもろないんじゃ！』みたいな。僕、一応先輩なんすけど。ほんで『お前、そんなん言うのやめとけ』って僕が言うたら周平魂が『お前が一番おもんないねん！』って」と話した。

中村は周平魂とともに、武智にＮＧＫ裏に連れて行かれたと回想。「（武智が）『ＯＫ！喧嘩しよう』みたいな」と、周平魂との殴り合いを強制されたという。

「朝の６時に。ウワーって言いながら周平魂と殴り合って。なんとか僕が最後バーン押し倒して。花壇に。やっと武智さんが止めにきて。よかった！と思ったら、武智さんが周平魂をボコボコにしだして…」と明かした。

周平魂は「そのときに『おもろない！って言え』って言ったんも武智さんなんですよ。僕に」と、そもそもの発端は武智だったと暴露。「気付いたら武智さんが僕の上、馬乗りになってて…」と振り返った。話を聞いていた陣内智則は「悪いなあ…武智。それはアカンわ…」とドン引きしていた。

武智は「Ｍ−１グランプリ」２０１８年まで４年連続で決勝に進出した実力派にして武闘派芸人としても知られている。