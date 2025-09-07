『デスキスゲーム』急接近の場面カット解禁 嶋佐和也VS葵いぶき、ぐんぴぃVS紗倉まな
Netflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（9日全6話配信）について、急接近の場面カットが7日、到着した。
【写真】名場面！紗倉まなに対峙するぐんぴぃ
同作は、テレビプロデューサー・佐久間宣行が、盟友・劇団ひとりを迎え、Netflixで仕掛けたコメディシリーズ。一触即発の“デスキスゲーム”の舞台は、お色気ムンムン美女たちからの誘惑が次々と襲いかかる、アドリブドラマの世界。挑戦者たちに課されたミッションはただひとつ。「“最高のキス”で物語を終わらせろ」。
ただし、途中で”安いキス”をしてしまったら即退場＝“死”。この最も妖（あや）しいゲームの挑戦者は、劇団ひとり、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）という6人の人気芸人たち。欲望と自制心の狭間で最高のキスをして、主人公になるのは誰だ。
今回、解禁となったのは、嶋佐和也VS葵いぶき、ぐんぴぃVS紗倉まな。それぞれ“超接近”した状態で、嶋佐とぐんぴぃのなんとも言えない表情が印象的な仕上がりとなっている。
