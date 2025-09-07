【ピザハット】人気ピザ6種が810円！恒例の「ハットの日」、9月はどのピザがお得？

ピザハットでは、2025年9月8日から10日まで「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。

今だけサイドメニューが驚きの半額に！

毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をテイクアウト810円から提供するキャンペーンを実施しています。

9月の「ハットの日」は、人気のピザ6種、ハーフ＆ハーフピザ6種、4シリーズのピザ2種に加え、サイドメニュー2種までお得に楽しめる充実のラインアップ。特にサイドメニューは、半額で楽しめる、3日間限定のお得なチャンスです。

・定番ピザ6種類が810円

対象ピザは、「イタリアントマト＆ガーリック」「じゃがマヨコーン」「めちゃ盛りＷマヨコーン」「ペパロニクラシック」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」の6種類。

お持ち帰り限定で、通常価格1860円のところ1050円お得な810円に。

・ハーフ＆ハーフピザ6種とフレンズ4が、お持ち帰り限定で1100円

対象ピザは、「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「ジューシー厚切イベリコ／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ」「とろけるチーズミートソース／ツナマイルドのハーフ＆ハーフ」「とろっとカルボナーラピザ／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」「ピザハット・マルゲリータ／ピザハットミックスのハーフ＆ハーフ」「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「フレンズ４」の7種類。

お持ち帰り限定で、通常価格2095円〜2580円のところ最大1480円お得な1100円に。

・「ピザハット・ベスト４」が1300円

ほっくりポテマヨソーセージ、ピザハット・マルゲリータ、特うまプルコギ、テリマヨチキンの4種が楽しめる「ピザハット・ベスト4」は、お持ち帰り限定で通常価格3190円のところ1890円お得な1300円に。

・サイドメニュー2種が半額

大人気2種類のサイドメニューがピザとセットでいつもよりお得に食べられます。対象メニューは「[Mサイズ] ハットフライポテト」と「もちっと！ハニーフォカッチャ(8個入り)」で、通常価格500円のところ半額250円で楽しめます。

詳細は公式サイトから確認できます。

ピザは、いずれもテイクアウト・Ｍサイズ限定で、生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選択可能。なお、「ふっくら鉄鍋パンピザ」は別途生地料金が発生します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部