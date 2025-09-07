毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』にU字工事の益子卓郎と福田薫が出演することが発表された。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜流星が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

大河ドラマ初出演となるU字工事の2人が演じるのは、栃木県の豪商・釜屋伊兵衛と喜兵衛。この先の物語で歌麿（染谷将太）と関わりを持つようになる。

【U字工事（釜屋伊兵衛・喜兵衛役）コメント】●益子卓郎蔦重さん・歌麿さんの迫真の演技の横にいるシーンもあって、ものすごく緊張しました 。 お腹が鳴ったら大変と（いつもよく鳴るので…）それがとても心配でした 。 お二人とご一緒出来て、すごく勉強になりました 。 そうなんですよ、そんな重要な局面で、染谷さん演じる歌麿さんと、我々、U字工事がこの物語にどうかかわっていくのか、ぜひ栃木の皆さんお楽しみにしていてください 。 『U字工事、出てるらしいぞ』って、みんな言ってくださいね！

●福田薫迷惑だけはかけないように、ちゃんと自分の役を全うしたいなということで、いっぱいいっぱいです 。 役作りは、息子相手に何度も読み合わせしてきました 。 さぁ、これからドラマはクライマックスにむかっていきますね 。 頑張ります！

（文＝リアルサウンド編集部）