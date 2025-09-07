「韓国だけが望む結果を得た」明確な共通点を持つ日韓を韓メディアが比較！「W杯優勝を叫ぶ日本は退場者が出たメキシコと引き分け」
やはりというべきか。比較が巻き起こっている。
日本代表が現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカで対戦。ビッグチャンスを作るも仕留めきれず。また、90＋２分に相手が退場者を出したなか、スコアレスドローで終わった。
一方、日本戦の数時間前に同じくアメリカで、アメリカ代表と相まみえた韓国は、２−０で快勝した。これを受け、韓国メディア『Xports News』が「韓日３バック対決、ホン・ミョンボ監督のチームが勝利。ワールドカップ優勝を叫ぶ日本、退場者が出たメキシコと０−０で引き分け」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じている。
「ソン・フンミンの師匠マウリシオ・ポチェティーノ監督が率いるアメリカを２−０で破った韓国と同様に、後方に３人のセンターバックを配置した日本は得点できなかった。９月の２連戦の初戦を悔しい形で終えた」
同メディアは「３バック」に強い関心を抱いている。さらにこう伝えた。
「韓国と日本は共に３バックのフォーメーションを採用し、韓国だけが望む結果を得た。韓国はバイエルンのセンターバック、キム・ミンジェを中心にキム・ジュソンとイ・ハンボムが後方で安定感を提供。既存の主力とキム・ジンギュ、ペク・スンホなど所属クラブで好調の選手たちを前面に押し出し、FIFAランキング15位の相手に完勝した。対して、組織力が強みの日本は、メキシコ戦で終始主導権を握ったものの、肝心の結果を残せなかった」
アメリカ遠征２戦目は対戦相手をチェンジ。９月９日に韓国はメキシコと、日本はアメリカと対戦する。比較はより色濃くなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
