ロドリがスペイン代表の同僚ヤマルに期待を寄せる「なんだって叶えられる」「才能をサッカーとチームのために使って」
スペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ／インヅランド）が、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）への期待を口にした。6日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。
スペインは、4日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループEでブルガリアと対戦し3−0で勝利。ロドリはこの試合に途中出場し、前十字靭帯断裂の大ケガから代表復帰を果たした。
そのロドリは7日のトルコ戦を控えた記者会見に出席。ヤマルについて問われると、「彼には『努力を続ければ、なんだって叶えられる』と伝えたよ」と日々の積み重ねが重要だとコメント。そして、「とにかく、自分の才能をサッカーとチームのために使ってほしい。才能ある選手たちが道を踏み外すのをたくさん見てきた」と心を配り、次のようにヤマルの今後の成長へ期待を寄せた。
「でも、ラミンは考えがしっかりしているし、周囲には適切な助言をくれる人がいる。彼が笑顔でいて、自分のサッカーを伸ばし続ければ、スペインにとっても大きな成功につながると思うよ」
