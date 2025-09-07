任期満了に伴う胎内市長選挙が告示され、現職と新人の２人が立候補を届け出ました。前回は無投票だったため８年ぶりの選挙戦です。



胎内市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で新人の前市議、薄田智さん（64）と現職で３選を目指す井畑明彦さん（64）です。



街頭で薄田智さんは「是非ともこの胎内市を盛り上げて皆さんと一緒に未来を作り上げていきたいと思っている」と呼びかけました。

また、井畑明彦さんは「一つ一つ丁寧にこれまでと同様皆様のご理解とお力添えをいただきながら胎内

市のために微力を尽くしていく全力を尽くしていくという思い」と話しました。



胎内市長選は、１４日に投開票が行われます。

