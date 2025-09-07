今週の決算発表予定 神戸物産、ビジョナル、エニーカラーなど (9月8日～12日)
■9月8日～12日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 9月 8日―――――――――――― 8銘柄 発表予定
<2163> アルトナー [東Ｐ]
<2294> 柿安本店 [東Ｐ]
<2301> 学情 [東Ｐ]
<3071> ストリーム [東Ｓ]
<3246> コーセーＲＥ [東Ｓ]
<4238> ミライアル [東Ｓ]
<7265> エイケン工業 [東Ｓ]
<7856> 萩原工業 [東Ｐ]
● 9月 9日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<1433> ベステラ [東Ｐ]
<2438> アスカネット [東Ｇ]
<3180> Ｂガレージ [東Ｐ]
<3248> アールエイジ [東Ｓ]
<6696> トラースＯＰ [東Ｇ]
<6898> トミタ電機 [東Ｓ]
<6966> 三井ハイテク [東Ｐ] ★
<7435> ナ・デックス [東Ｓ]
<7804> Ｂ＆Ｐ [東Ｓ]
<9425> ＲｅＹｕｕ [東Ｓ]
<9632> スバル [東Ｓ]
● 9月10日―――――――――――― 16銘柄 発表予定
<2375> ギグワークス [東Ｓ]
<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ]
<2923> サトウ食品 [東Ｓ]
<4026> 神島化 [東Ｓ]
<4334> ユークス [東Ｓ]
<4441> トビラシステ [東Ｓ]
<4599> ステムリム [東Ｇ]
<5031> モイ [東Ｇ]
<5032> エニーカラー [東Ｐ] ★
<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
<6387> サムコ [東Ｐ]
<6577> ベストワン [東Ｇ]
<7064> ハウテレ [東Ｇ]
<7196> Ｃａｓａ [東Ｓ]
<7678> あさくま [東Ｓ]
<7682> 浜木綿 [東Ｓ]
● 9月11日―――――――――――― 42銘柄 発表予定
<215A> タイミー [東Ｇ] ★
<219A> ハートシード [東Ｇ] ★
<2776> 新都ＨＤ [東Ｓ]
<2929> ファーマＦ [東Ｐ]
<3038> 神戸物産 [東Ｐ] ★
<3070> ジェリビンズ [東Ｇ]
<3491> ＧＡテクノ [東Ｇ]
<4194> ビジョナル [東Ｐ] ★
<4382> ＨＥＲＯＺ [東Ｓ]
<5889> ＪＥＨ [東Ｓ]
<6184> 鎌倉新書 [東Ｐ]
<6535> アイモバイル [東Ｐ]
<6619> ＷＳＣＯＰＥ [東Ｐ]
<7095> マクビープラ [東Ｐ]
<7777> ３ＤＭ [東Ｇ]
<8142> トーホー [東Ｐ]
<8957> 東急ＲＥ [東Ｒ]
<9163> ナレルＧ [東Ｇ]
<9627> アインＨＤ [東Ｐ]
<9692> シーイーシー [東Ｐ]
など
● 9月12日―――――――――――― 108銘柄 発表予定
<186A> アストロＨＤ [東Ｇ] ★
<1844> 大盛工業 [東Ｓ]
<212A> ＦＥＡＳＹ [東Ｓ]
<218A> リベラウェア [東Ｇ] ★
<2315> ＣＡＩＣＡＤ [東Ｓ]
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ]
<2695> くら寿司 [東Ｐ]
<3193> エターナルＧ [東Ｐ]
<3234> 森ヒルズＲ [東Ｒ]
<3399> 山岡家 [東Ｓ]
<3468> スターアジア [東Ｒ]
<3475> グッドコムＡ [東Ｐ]
<3903> ｇｕｍｉ [東Ｐ] ★
<4384> ラクスル [東Ｐ]
<8967> 日本ロジ [東Ｒ]
<9166> ＧＥＮＤＡ [東Ｇ] ★
<9235> 売れるＧ [東Ｇ]
<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ]
<9603> ＨＩＳ [東Ｐ]
<9743> 丹青社 [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
