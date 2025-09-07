¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ê¤È¡×»³ËÜÍ³¿¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ø²ù¤·¤µ¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼«¿È¤¬Áª¤ÓÅêµå
¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡ß-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥Î¡¼¥Î¡¼¤ÎµÏ¿¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤¿Åêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£3²ó2»Íµå¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤âµö¤µ¤º¡¢3²ó¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢9²ó¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯2¥¢¥¦¥ÈÃ¥¤Ã¤¿¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ç94.7¥Þ¥¤¥ë(Ìó152¥¥í)¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1¿Í¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤á¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼êÀè¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¾¡¼¥ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤ç¤¦¤â¤É¤ó¤É¤óÄ´»Ò¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡¢Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¾Úµò¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨ºÇÄ¹9²óÅÓÃæ112µå¤ÎÎÏÅê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿Åêµå¤Ï»³ËÜÅê¼ê¤¬Áª¤ó¤Àµå¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¥é¥¤¥È¤ØÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À½Ö´Ö¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£