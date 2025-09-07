サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。娘の教育について語る場面があった。

澤さんは15年に現福島ユナイテッド副社長の辻上裕章氏と結婚し、引退。現在は8歳の娘の母でもある。

世界一を知り、米国でのプレー経験もある澤さんは娘にも「厳しいんですよ」と一言。「厳しいから、彼女が6歳の時にアメリカに行かせたんですよ」と打ち明けた。

「一応自分も行ったけど、向こうの学校に入れて」と澤さん。澤さんも米国には滞在していたが、娘は現地の学校に1人で途中から加わったため「途中で泣いて。行きたくないって言って」との状態だったという。

「朝8時から（午後）4時まで。期間限定で行かせてたから、もう本当に泣き出して、学校に行きたくないって言って」と回顧。「でもそこで自分がいいよって言ったら、今後彼女の人生で、何か困難にぶつかった時に、お母さんに言えば何かやってくれるって思われるのが嫌だと。お母さんが全部解決してくれるって思われるのが嫌だったんで、こっちも涙こらえながら行ってらっしゃいって言って」と厳しく送り出していたとした。

「で、最後までやり遂げて帰って来た」と続けると、MCの元TOKIO・松岡昌宏は「すげえ。女版星飛雄馬だ」と感心した。

澤さんは「でもやっぱりなんだかんだ親ってなんか心配だし、どっかで助けちゃうし、子供が泣いてたらって思うけど。でもこの経験は絶対いつか彼女が大人になった時に、あの経験があったからと思ってほしいなと思って」と力を込めた。

松岡は「志が高いのよ」としみじみと話したが、澤さんは「だけど、また行こうねって言ったら、行きたくないって言う」と苦笑い。「いつかまた行ってくれる時があれば」とまとめていた。