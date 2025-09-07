ウクライナ空軍によると、６日夜から７日朝にかけて、ロシア軍は８００機を超えるドローン（無人機）や弾道ミサイルなどでウクライナ各地に大規模な攻撃を行った。

ロイター通信は、２０２２年のロシアによる侵略開始以降、最大規模の無人機攻撃だと伝えている。首都キーウでは中心部にある政府庁舎で火災が起きた。

ニュースサイト「ウクライナ・プラウダ」によると、火災のあった建物は内閣が使用しているが、人的被害はなかった。ユリヤ・スビリデンコ首相は「敵の攻撃で初めて政府の建物が損傷した」とＳＮＳに投稿し、建物の屋根や上層階に被害を受けたと明らかにした。

ウクライナ空軍によると、今回の攻撃には無人機８１０機、巡航ミサイルや弾道ミサイル計１３発が使用された。英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、キーウだけで乳児を含む少なくとも２人が死亡し、全国で計３２人が負傷したという。

露軍は、東部ドネツク州の要衝ポクロウシクなどへの攻勢を強めているとも伝えられている。トランプ米大統領が和平に向けた仲介に取り組んでいるが、プーチン露大統領が攻撃の手を緩める兆しはない。