¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¡¡²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çìúí¸¡Ö¿À¸Í¤Þ¤Ç¥Æ¥á¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤¸¤Ã¤¯¤êËá¤¤¤È¤±¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£·Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦Åì¶âÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤ËÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÀ®ÅÄ¤Ï¡¢£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢£Ó£È£Ï¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤È£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ë½Ð·â¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ë¾ì³°¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¥Í¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÉ¨½½»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ÏÀ®ÅÄ¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÌÜ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¥¹¥¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤¬¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Â§»°Ëæ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤¬¥é¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·èÃå¸å¤âÀ®ÅÄ¤ÎÈÚ¹Ô¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾ì³°¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤º¤ê¤Þ¤ï¤·¤Æ¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¹Ô¡£²£¤¿¤ï¤ë²¦¼Ô¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¿À¸Í¤Þ¤Ç¥Æ¥á¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤¸¤Ã¤¯¤êËá¤¤¤È¤±¤è¡©¡¡¤Ê¤¢¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î¥¹¥È¥ó¥Ô¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¹µ¼¼ÊýÌÌ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£