¡Úºå¿À¡Û£Ö²¦¼ê¤Çµå¾ì¼þÊÕ¤ÏÁûÁ³¡¡¥Á¥±¥Ã¥Èµá¤á¤ë¸×ÅÞ¤Î»Ñ¤â¡Ö°Å¹õ»þÂå¤«¤é30Ç¯´Ö¹Ã»Ò±à¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ï¡¢£·Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Åç¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¸á¸å£¶»þ¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¡¢µå¾ì¼þÊÕ¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡£Æþ¾ì·ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µå¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ª¾ù¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ä¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤º¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö°Å¹õ»þÂå¤«¤é£³£°Ç¯´Ö¹Ã»Ò±à¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò½ñ¤µ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¸×ÅÞ¤â¤¢¤é¤ï¤ì¤ë»ÏËö¡£
¡¡µå¾ì³°¼þ¤Ï´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¸×ÅÞ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¡¢à£ÖµÇ°Æüá¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤¬½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆ±»î¹ç¡£Æþ¾ìÌçÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡Ö»æ¤Õ¤Ö¤¡¢»æ¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡