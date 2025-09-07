ガバッと穿くだけ！【AMERICAN HOLIC】大人に似合う♡「シャレ見えボトムス」

一枚でこなれ見えするボトムスがあれば、毎日のコーデがもっと楽しくなりそう。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】には、軽やかなカラーや洗練されたシルエットで、ぐっと着映えるボトムスが充実。今回はその中から、大人に似合うボトムスを厳選しました。スタッフkanaさんのコーデと合わせて紹介するので、さっそくチェックしてみて。

控えめなボリューム感で大人っぽく

【AMERICAN HOLIC】「ボイルクリンクルティアードスカート」\2,393（税込・セール価格）

ナチュラルな素材感のティアードスカートは、たっぷりとしたギャザーで甘さをさりげなくプラス。程よいボリュームが華やかでありながら、広がりすぎず大人っぽく着こなしやすい一枚です。カラーは4色展開。ゆったりフォルムのTシャツは、タックインしてバランスを調整するのが◎ シャツやブラウス合わせれば秋口まで活躍しそうです。

上品見えを狙えるIラインシルエット

【AMERICAN HOLIC】「針抜きテレコタイトスカート」\1,980（税込・セール価格）

シンプルなタイトスカートは、縦のラインを強調してすっきりと見せてくれるアイテム。伸縮性がありラフに穿けて、白ブラウスなどを合わせたきれいめスタイルにもマッチします。後ろスリット入りで足さばきも良さそうです。デニムジャケットなどカジュアルなジャケットとも好相性で、抜け感のある大人カジュアルが楽しめます。

デイリーに頼れるストレートデニム

【AMERICAN HOLIC】「ストレートデニム」\2,890（税込・セール価格）

シンプルなデニムパンツは、カジュアル気分な日に頼れる一本。ストレートのシルエットがあらゆるトップスにマッチするので、コーデに迷った日はつい手が伸びる存在になる予感です。kanaさんが合わせたのは、ナチュラルな雰囲気のアシメブラウス。夏仕様のミニマルなコーデに羽織をプラスすることで、季節感をさりげなく取り入れたオシャレが楽しめそう。カラバリは4色あるので、好みの一本を見つけて。

柄パンツで休日スタイルを格上げ

【AMERICAN HOLIC】「アソートギャザー柄パンツ」\1,794（税込・セール価格）

柄パンツは、穿くだけでコーデにこなれ感を引き寄せる存在。程よいワイドシルエットが脚のラインを拾わず、リラクシーな着心地も楽しめます。無地のTシャツを合わせるだけで、オシャレ見えが狙えるので、ワンマイルや休日コーデにも活躍しそうです。全6種の豊富な色柄から、気分に合わせて選べるのも魅力。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S