【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）

【映像】隙間を狙った右足フィニッシュ

日本代表MF久保建英が、“右足”のフィニッシュでスタジアムを騒然とさせた。

アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。完全アウェイの中でも主導権を握り、相手に退場者が出たもののゴールレスドローに終わっている。

2シャドーの一角としてスタメン出場した久保は11分、ボールを奪った三笘薫からの横パスを受けると、マルセル・ルイスを背負った状態で前進。ボックス手前、中央の位置で顔を上げると、コースを見定めて右足でフィニッシュに持ち込んだ。

ブロックに入った2選手の間を抜けるグラウンダーの鋭いシュートは、GKルイス・マラゴンの好セーブに阻まれたが、試合開始早々の決定機に完全アウェイの敵地は騒然となった。

このプレーにSNSのファンたちも「タケは右足も精度やばい」「久保のフィニッシュ！！惜しい！！」「わずかしかない隙間を狙う。しかも右足。さすがだわタケ」「違和感が全くない逆足のフィニッシュ」「久保無双始まる」「決まってもおかしくないシーン！タケが絶好調や」「キレキレの久保くん」「ブロックしてシュートコース作ってのフィニッシュ。久保は調子良さそうやな」と称賛のコメントを残している。

なおこの日の久保は69分に伊東純也との交代でベンチへと下がった。日本代表はこの後、中2日でアメリカ代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）