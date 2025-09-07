石破茂総理大臣が7日、緊急の記者会見を行い辞任する意向を正式に表明した。会見では「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することにした。米国関税措置に関する交渉は、私どもの政権の責任において道筋をつける必要があると強く考えていたが、日米了解覚書の署名が行われ、米国大統領令も発出をされた。私としても1つの区切りがついた」「後進に道を譲る決断をした。新しい総裁が選ばれるまでの間、国民の皆様方に対して果たすべき責任を着実に果たし、新しい総裁、総理にその先を託したい」、今後行われる総裁選にも立候補しない意向を示した。

【映像】石破総理、辞任表明の会見

その後の質疑応答では、昨年の衆議院選挙、今年の参議院選挙といずれも敗れ、衆参両院で「少数与党」になった責任について「選挙の責任は最終的に総裁たる私は追わねばならない。これは参議院選挙に敗北した時からずっと思っておったこと」とした。また辞任を決めたタイミングとしては「然るべき時期ということを申し上げましたが、それは極めて困難な日米関税交渉、赤沢担当大臣が本当に何度も訪米し、外務省、財務省、経産省、農水省、本当に多くの皆さん方が全身全霊、不眠不休で取り組んでいただいた。その結果、一定の成果が見られるようになった。『辞めます』と言っている政権と、誰が本気で交渉するのか。その時に辞任というようなことは、間違っても口の端に乗せるべきではなく、国益に反することは口が避けても言えない」と述べた。また、今後行われる総裁選については「時期は私が言及すべきことではないが、来たる総裁選挙には出馬はしない。それは申し上げておく」と、冒頭に「後進に道を譲る」と発言したことを補足する形で述べた。

（ABEMA NEWS）

