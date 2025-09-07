『べらぼう』U字工事、大河ドラマ初出演 地元・栃木の豪商役
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）。歌麿と関わりを持つ栃木の豪商を、栃木県出身のU字工事が演じる。本作が大河ドラマ初出演となる。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
栃木の豪商・釜屋伊兵衛を益子卓郎、喜兵衛を福田薫が演じる。
■コメント
＜益子＞蔦重さん・歌麿さんの迫真の演技の横にいるシーンもあって、ものすごく緊張しました。お腹が鳴ったら大変と（いつもよく鳴るので…）それがとても心配でした。お二人とご一緒出来て、すごく勉強になりました。
＜福田＞迷惑だけはかけないように、ちゃんと自分の役を全うしたいなということで、いっぱいいっぱいです。役作りは、息子相手に何度も読み合わせしてきました。さぁ、これからドラマはクライマックスにむかっていきますね。
＜益子＞そうなんですよ、そんな重要な局面で、染谷さん演じる歌麿さんと、我々、Ｕ字工事がこの物語にどうかかわっていくのか、ぜひ栃木の皆さんお楽しみにしていてください。
＜福田＞頑張ります！
＜益子＞「Ｕ字工事、出てるらしいぞ」って、みんな言ってくださいね！
