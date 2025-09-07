大型犬２匹と一緒に寝転がっていたら、赤ちゃんが突然泣き出して…その理由が愛おしすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「幸せの集合体」「可愛過ぎるぅ」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが大型犬２匹と一緒に転がっていたら、突然泣き出して…まさかの『愛おしすぎる号泣の理由』】

ごろんタイムを満喫中

Instagramアカウント「bokumarley」に投稿されたのは、赤ちゃんと一緒に寝転がっているシベリアンハスキーの「おじクマ」くんこと「MARLEY」くんと、「たぬきち」くんこと「ZIGGY」くん。6ヶ月の小さな赤ちゃんとパパと、まったりした時間を過ごしているようです。

パパの髪の毛を鷲掴みにしながら、赤ちゃんはごろんタイムをエンジョイしている様子。赤ちゃんは2匹のお兄ちゃんたちが大好きだそうで、隣のたぬきちくんをじーっと見つめています。

「愛おしすぎる」大号泣

たぬきちくんと赤ちゃんの距離が近すぎて、「息がかかってしまいそう」とパパは赤ちゃんをたぬきちくんから離します。すると、赤ちゃんはまさかの大号泣。思いっきり泣いてしまいました…！

2匹のお兄ちゃんが大好きすぎて大号泣してしまうという、愛おしすぎる事件が起きてしまいました。2匹も「だいじょうぶぅ？」とばかりに赤ちゃんのことを気にしている様子。

深まる絆

赤ちゃんは産まれた時から2匹と一緒に過ごしていて、家族であり兄弟だと感じているよう。少しでもお兄ちゃんたちの近くにいたい気持ちが強すぎる赤ちゃん、大号泣の理由が尊すぎて、キュンとしてしまいます。

2匹は、赤ちゃんが大号泣してもその場を動かず見守っていてくれたといいます。2匹と赤ちゃんたちの平和な日常が、ずっと続いていくよう願わずにはいられません。

投稿には「幸せの集合体」「可愛い過ぎるぅ」「ますます兄弟の絆が深まる」「愛おしい」「悶絶しました」「ホッとしますね～」といったコメントが寄せられています。

2匹と赤ちゃんの愛にあふれた日常は、Instagramアカウント「bokumarley」でチェックすることができます。

