おばあちゃんと柴犬さんの微笑ましい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で389万回再生を突破し、「どっちも可愛い」「優しさに心温まりました」「自然と涙が出ました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：買い物中『おばあちゃんに犬を預けた』結果→帰宅したら…泣けてくるほど『愛おしい光景』】

おばあちゃんと留守番

YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」の投稿主さんは、柴犬の『ひまり』ちゃんと暮らしています。この日は、おばあちゃんの家に遊びに行っていたそう。ちょっとした用事があり、おばあちゃんとおじいちゃんにひまりちゃんを任せて外出することになりました。

出かける支度を始めた投稿主さんを見て、ひまりちゃんはちょっぴり不安気。しかし、おばあちゃんの方は、体重10キロのひまりちゃんを抱えてお見送りするなど慣れたもの！頼もしいおばあちゃんにひまりちゃんを預け、投稿主さんは安心して外出することが出来ました。

愛おしい光景にホッコリ

夜になり、外出先から戻ってきた投稿主さん。ひまりちゃんが嬉しそうに出迎えてくれたといいます。お留守番中に親睦を深めた2人は、おもちゃで引っ張り合いっこをするほど仲良しに！お留守番中の様子を聞いてみると、2人はずっと行動を共にしていたそう。

投稿主さんの外出は、おばあちゃんのバースデーケーキを買うためでした。しかし、遊び疲れたおばあちゃんとひまりちゃんは、手を握り合いながら寝てしまったそうです。あまりに微笑ましい光景に、誕生日を祝うのは明日にしたといいます。

ちなみに、ひまりちゃんは寡黙なおじいちゃんとも仲良しになっていたとか♪おじいちゃんとおばあちゃんに可愛がられて、幸せいっぱいのひまりちゃんなのでした！

この投稿には「幸せそうに寝てるの本当に素敵」「亡くなった婆ちゃんと飼い犬で見た光景でした」「おばあちゃんとひまちゃんの絆を感じます」などの温かなコメントが寄せられています。

新しい家族の登場！？

最近の投稿では、再びおばあちゃんの家に遊びに行ったひまりちゃんの姿が紹介されました。慣れた様子で、おばあちゃんとおじいちゃんに挨拶をしたひまりちゃん。しかし、その後を着いてくる小さなわんこの姿が…！

実は、ひまりちゃんには『ゆきち』ちゃんという弟が出来たのだとか♪まだおばあちゃんの家に慣れていないゆきちちゃんは最初こそ不安そうにしていたものの、しばらくするとひまりちゃんと追いかけっこを楽しんでいたそうです。2匹ののびのびとした姿から、おばあちゃんの家の温かさが伝わるのでした♡

ひまりちゃんとゆきちちゃんの平和な日常はYouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。