トッテナムやパリ・サンジェルマン、チェルシーらで指揮を執った過去をもつマウリシオ・ポチェッティーノ率いるアメリカ代表には厳しい視線が送られているという。



2024年9月にアメリカ代表の指揮官に就任したポチェッティーノ。ホスト国の1つとして迎える2026年W杯を見据えた新体制だったが、順調な歩みを見せているとはいえず、今夏行われたゴールドカップでは決勝でメキシコ代表に敗戦。親善試合もトルコ代表（1-2）、スイス代表（0-4）に2連敗を喫していたが、韓国代表にも0-2で敗れてしまった。





アメリカはこの後に日本代表との親善試合を控えているが、米スポーツ専門メディア『The Athletic』は「火曜日のパフォーマンスには大きなプレッシャーがある」と伝えており、韓国に敗れたことで代表チームへのプレッシャーが高まっていると報じている。「もちろん、これもまた親善試合だ。だがポチェッティーノには試行錯誤する余地がほとんど残されていない。彼と米国代表は疑いの余地なく不利な立場に立たされている。日本はおそらくポチェッティーノ率いる米国代表が対戦した中で最強のチームだ。通常なら倒すとは誰も予想しないだろう」「しかし今や、9月の国際試合期間後に襲いかかる巨大なプレッシャーを避けるために結果を出す必要がある。もし結果を出せなければ、彼らの苦戦はワールドカップ前の危機に近づき始めるだろう」チームへの疑念が高まっているなか、同メディアは代表チームに結果を求めているようだ。しかし日本もメキシコ代表との試合はスコアレスドローに終わったため、アメリカとの試合には勝つ必要がある。両者にとって来年のW杯を見据えた重要なテストマッチになるが、勝利するのはどちらのチームか。