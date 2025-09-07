¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡¿¹³î¹Ô¤¬Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥à»²Àï¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤â£×£É£Î£Ô£É£Ã£Ë£Å£ÔÇÕ¡×¡Ê£¸Æü³«Ëë¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£µ´ü¡á¤¬£¸·î£³Æü¤ÎÀî¸ý¥Ê¥¤¥È¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡Àï£³Ãå°ÊÍè¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¸µ»²Àï¡£Åö½é¤Ï¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ç¾ì¼ÔÂ¿¿ô¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÄÉ²ÃÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¡££²ÀáÁ°¤Î°ËÀªºê£Ó£Ç¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¢¥£¢§§Ãå¡¢Ä¾Á°¤Î°ËÀªºê°ìÈÌÀï¤¬¢¤¤¨¨Ãå¤Ç£²Àá¤È¤â½à·è¤«¤éÆ°¤¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°Àá¤Ï¥ê¥ó¥°¡¢¥Ð¥ë¥Ö¤òÂØ¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤éÀÜÃÏ´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï²¼¼þ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥É¤ò¸ò´¹¡£ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£Àî¸ý¤Ç¤ÏÄ¾¶á£µÀá¤Ç£´²óÍ¥½Ð¡£ÃÏ¸µ½éÀï¤ò²÷¾¡¤·¤Æº£Ç¯£·²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£