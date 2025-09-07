¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛK.O.B¤¬³®Àû½é¿Ø¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼ÂÎÏ¾ÚÌÀ¡¡IWGP¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¼è¤ê¤Ø¡Ö¶¯¤¨¥ä¥Ä¤È¥±¥ó¥«¤¬¤·¤Æ¤¨¤ó¤À¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£·Æü¤ÎÅì¶âÂç²ñ¤Ç¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê¥æ¥¦¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¡á£²£¸¡Ë¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡Ë¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤¬¥Û¡¼¥à¥ê¥ó¥°³®Àû½éÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£±·î¤«¤é³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢£¸·î£±£·ÆüÍÌÀÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¤È£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥Á¤ò½±·â¤·¡¢£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¿¥¤¥Á¡õËÜ´ÖÊþ¹¸¡õ£Ô£Á£Ë£Á¤ß¤Á¤Î¤¯¤ÈÂÐÀï¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¸«Éñ¤¨¤Ð¡¢£É£Ã£Å¤â¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¥¿¥¤¥Á¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£É£Ã£Å¤Ï¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç£Ô£Á£Ë£Á¤ÎÆ¬Éô¤ò½³¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶Àª¤Ë¡£¤¹¤«¤µ¤º¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬Å¨·³¤ÎÆ°¤¤òÊ¬ÃÇ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï£É£Ã£Å¤Î¥¥Ã¥¯¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹çÂÎµ»¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡½é¿Ø¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Á¡¢ÀÐ°æ¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡¡¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È²¦¼ÔÁÈ¤òÄ©È¯¡££É£Ã£Å¤â¡Ö¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤À¤Ê¡£²¶¤Ï¶¯¤¨¥ä¥Ä¤È¥±¥ó¥«¤¬¤·¤Æ¤¨¤ó¤À¤è¡£¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ËÜ´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë£Ô£Á£Ë£Á¤ß¤Á¤Î¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤è¤ê¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥Á¤À¤è¤Ê¡£Áá¤¯ÀÐ°æ¡¢¤ªÁ°¤âµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡£¤³¤Î²¶¤¬¥Æ¥á¡¼¤é¤Î¤³¤È¤ò¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤Ë¥Ï¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£