¡¡»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£À¯ÅÞ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò½¤Àµ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¡¢¡ØÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡ØÆüËÜ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÆüËÜ¿Í¡Ù¤Ë¤·¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ØÆüËÜÂè°ì¡Ù¡ØÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤È²áµî¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼è¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡ÃÝÅÄ»á¤¬¡Ö¤½¤³¡ª¡©¡×¤È¤º¤Ã¤³¤±¤ë¤È¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢ÅÞ°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÅêÉ¼¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡ØÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤È¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ç¤âàÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èá¤ÏÀÎ¤É¤³¤«¤¬»È¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤è¤ê¾Ü¤·¤¯·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃÝÅÄ»á¤ä¶¶²¼Å°»á¤é¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë½¤Àµ¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ØÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¹Ô¤¯¤È¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
