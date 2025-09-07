なにわ男子×Aぇ! groupがタッグ 冠特番「なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？」放送決定
【モデルプレス＝2025/09/07】なにわ男子とAぇ! groupの2組がタッグを組むカンテレ・フジテレビ系（全国ネット）実験バラエティー『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』が、23日午後10時より放送決定。7日、両グループのインスタライブで発表された。
【写真】Aぇ! group“ほぼプライベート”貴重な姿
なにわ男子とAぇ! groupが2グループに分かれ、学生たちと共に圧巻の“超合体”を披露する同番組。西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）、正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）の6人は、音楽にのせてダンスと共に作品を書き上げる書道パフォーマンスとマーチングバンドの“超合体”パフォーマンスに挑戦。書道パフォーマンス甲子園全国大会優勝校とマーチングバンド全国大会金賞受賞校という強豪校と共に、究極パフォーマンスを創り出す。
道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）の6人は、サッカー元日本代表・中澤佑二とオリンピック金メダリスト・卓球の水谷隼と共に、東京屈指の進学校・世田谷学園・物理部が製作するカラクリ装置“セタゴラスイッチ”と“超合体”。なにわ男子とAぇ! groupの6人と、中澤・水谷は、自然現象の原理や法則を利用して製作するカラクリ装置作り、そして、カラクリ装置をつなぐ“人間神業装置”として参戦する。
特番放送決定を受けて、なにわ男子、Aぇ! group各グループのリーダー・大橋、小島からコメントが到着。デビュー前、カンテレでAぇ! groupとともにレギュラー番組（『なにわからAぇ! 風吹かせます！』2019年11月〜2021年3月に関西ローカルで放送）を持っていた大橋は「ずっとお世話になってきたカンテレさんの番組で、僕たちなにわ男子とAぇ! group、2グループのかけ合いが流れる、しかも全国に放送されるっていうのは、本当にうれしいなって思います！今回、学生の皆さんと一緒に、汗水流して青春を謳歌できて、とても楽しかったです！はじめて挑戦することだらけで、みんなで何か1つのものを作れたことが、感慨深かったです。この気持ちを、見てくださる全国の皆さんに感じてもらえたらうれしいです。一生懸命頑張ったのでぜひ見てください！」とコメント。
続けて、小島は「この番組では、なにわ男子とAぇ! groupが新たな挑戦をさせていただいています。“超合体”という聞き馴染みのないワードがテーマなんですが、正直ロケ史上1の難しさ、達成感を感じました。学生というアツく、若く、儚い存在である方々とご一緒させていただき、“超合体”という言葉を少し理解しました（笑）」と、笑顔で語った。
2グループがカンテレで一緒に番組に臨むのは、2024年11月に放送された『なにわからAぇ! 風吹かせます！〜陸海空から関西の魅力を届けまSP〜』（2024年11月29日放送※関西ローカル）以来、約1年ぶり。大橋は「みんなやっぱり良い意味で変わってないな〜っていうのは感じますね。唯一ちょっと変わったところを挙げるなら、みんなちょっとずつ大人な考えになりました（笑）。あとは、これまでこのメンバーだと絶対になかったんですけど、僕が“まわし”に挑戦しました！末澤とリチャ（リチャード）にも“え？大橋がまわしで大丈夫なん？”って言われちゃいました（笑）。やってみての手ごたえはばっちりです（笑）！これまで挑戦してこなかった“大橋和也のまわし”も、ぜひ全国の人たちに見てほしいなと思いますね！」と、ニッコリ。
小島は「見どころは、普段一緒にいてあまり感じることがないAぇ! groupの佐野のモテ具合です。学生から、僕では聞けなかった黄色い声援が聞こえ、妬みました」と、ロケ時のエピソードを明かした。なにわ男子とAぇ! groupが汗水流し、学生たちと共に見たことのない“超合体”を生み出す。（modelpress編集部）
タイトル：『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』
放送：9月23日（火・祝）午後10時〜11時24分※全国ネット
出演：なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）
Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、草間リチャード敬太、小島健、佐野晶哉）
岡田圭右（ますだおかだ）
劇団ひとり
【書道パフォーマンス×マーチングバンド】
西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）
正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）
【カラクリ装置“セタゴラスイッチ”×一流アスリート】
道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）
末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）
中澤佑二（サッカー）
水谷隼（卓球）
