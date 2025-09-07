来日公演を控えるSHINee・テミン、謎めいた魅力で妖艶に…新SG『Veil』プレビューイメージ公開

ボーイズグループSHINeeのメンバー、テミンがスペシャルデジタルシングル『Veil』のリリースを控え、新しいイメージを公開した。

【写真】日本人アイドル、テミンとコラボ

9月7日、所属事務所BPMエンターテインメントは、公式SNSを通じてテミンの『Veil』のプレビューイメージを投稿した。

公開されたイメージは白黒トーンの荒い質感と幻想的な演出で構成され、テミンの多様な姿を盛り込んだシルエットが交差し、謎めいた芸術的な雰囲気を盛り込んだ。

先立って公開されたイメージでは、水中に沈んでいるかのような青い光と調和したテミンの幻想的なオーラが目をひきつけ、『Veil』が伝える新しい物語に対する期待を高めたとすれば、今回のプレビューイメージは彼が持つ多彩な魅力を圧縮して見せている。

（写真＝BPMエンターテインメント）テミン

テミンの新曲『Veil』は、欲望と恐怖の間を行き来する内面の告白を歌詞に盛り込んだ楽曲だ。毎回大胆で実験的な音楽を披露してきた彼が、どのようにファンを魅了するか期待が高まっている。

なお、テミンは新曲のリリースとともに日本でアリーナツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」を開催する。

今回のツアーは9月13〜15日、神奈川・ぴあアリーナMMを皮切りに、佐賀、静岡、千葉、兵庫と、日本5都市で11公演が開催される予定だ。

特に、今回の日本アリーナツアー「Veil」は「ベールに隠された偽善とタブー」をテーマにしたステージで、テミンならではの芸術性とパフォーマンスを際立たせ、観客に強烈な没入感と圧倒的なステージを届ける見通しだ。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。