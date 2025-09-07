管理の行き届いた清潔なヤード

8月の暑い午後、わたし達取材班は米国サウスダコタ州ティーにあるジャンクヤード『ジョンソンズ・サルベージ（Johnson’s Salvage）』を数時間かけて探検した。

【画像】「お国柄」がよくわかるアメ車【キャデラック・セビルとビュイック・エレクトラを詳しく見る】 全28枚

ここは、今まで取材で訪れた中で最もフレンドリーで、美しく、清潔なジャンクヤードの1つだ。一部のジャンクヤードでは地面が油まみれの泥や割れたガラスで覆われているが、ここではすべての車両が草の上に停められている。



サウスダコタ州のジャンクヤードで見つけた、希少なクラシックカーを20台紹介する。

10エーカーの敷地には約500台の車両が置かれていた。写真からもわかるように、その大半は1980年代から1990年代のものだが、さらに古いクルマも点在している。では、中を見てみよう。

ポンティアック・カタリナ（1960年）

オーナーのチャック・ジョンソン氏は、とても人当たりのいい人物なのだろう。わたし達がこれまで訪れた米国のジャンクヤードの中で、周囲を柵や壁で囲まれていないのはここだけだった。あるいは、サウスダコタ州ティーの住民は皆、法を守る誠実な人々なのかもしれない。

この写真の美しい1960年製ポンティアック・カタリナ4ドア・セダンは、敷地の端、トウモロコシ畑に面した場所に停まっている。



ポンティアック・カタリナ（1960年）

シボレー・カプリス（1989年）

ジョンソンズ・サルベージで気付いたのは、普段は見られないほど車両が丁寧に手入れされているということだ。トランク、ボンネット、ドア、窓は基本的に、風雨から部品を守るためにしっかりと閉められ、外された部品も地面の上に散らばって人がつまずくようなことはなく、車両の上や車内に保管されている。

こちらは3代目後期のシボレー・カプリス（1977〜1990年）で、おそらく1989年のモデルだ。



シボレー・カプリス（1989年）

キャデラック・セダン・ドゥビル（1960年）

この1960年製キャデラック・セダン・ドゥビルが最終的な安息の地として選んだのは、新車として販売されたディーラー店舗からわずか15kmの場所だ。「最終的な」と書いたが、「現在の」とした方が適切かもしれない。車両のコンディションはまだ良好で、十分にレストア可能だからだ。

1960年、すべてのボディスタイルを合わせて5万3389台（前年より1台だけ少ない）のドゥビルが販売された。ちょうど、キャデラックの有名なフィンがようやく控えめなデザインに変化し始めた年だった。宇宙ロケットをモチーフにしたフィンは1959年モデルで絶頂期を迎え、その後は徐々に縮小していった。



キャデラック・セダン・ドゥビル（1960年）

インターナショナル・メトロ・ステップバン

この時代のインターナショナル・ハーベスター・メトロは、現在ラットロッドとして非常に人気がある。そのため、この完璧な個体もすぐに買い手を見つけるだろう。これはS120型で、1956年から1958年の間に製造されたものだ。

インターナショナルは、メトロ・ステップバンを1938年から1975年まで製造していた。



インターナショナル・メトロ・ステップバン

デソート・アドベンチャー（1960年）

この超希少な1960年製デソート・アドベンチャーの姿を露出させるため、わたし達は少なくとも10分間草を踏みしめた。1956年から1960年まで製造されたアドベンチャーは、デソートの最高級モデルだった。最初の3年間はクーペのみだったが、最終年には4ドア・ハードトップとセダンが追加された。

1960年に販売されたアドベンチャーはわずか1万1597台で、そのうち2ドア・ハードトップは3092台のみだった。



デソート・アドベンチャー（1960年）

クライスラーの高級志向のブランドだったデソートは、1961年モデルを最後に閉鎖された。

フォードF350

この1950年代に製造されたフォードF350は、1990年代後半までレッカー車として使われていたという。

F350には、1951年に初めて登場したフォード・オー・マチック（Ford-O-Matic）ATが搭載されている。同じものがマーキュリーとリンカーンにも採用され、それぞれメルク・オー・マチック（Merc-O-Matic）とターボ・ドライブ（Turbo-Drive）という名称で販売された。



フォードF350

ビュイック・パークアベニュー

ジョニー・キャッシュが歌った『One Piece at a Time』に出てくるクルマによく似た感じの、1990年代後半のビュイック・パークアベニュー。エンジンルームにはなぜか1958年製シボレーのトランクリッドが被せられているが、フィット感は抜群だ。このジャンクヤードが１台1台をいかに大切に扱っているかがよくわかる。



ビュイック・パークアベニュー

フォード・サンダーバード（1986年）

フォード・サンダーバードの9代目（1983〜1988年）は、歴史に名を残す名車とはならないかもしれないが、前モデルに比べて大幅な改良が施されたことは間違いない。8代目モデルはあまり評判が良くなく、1982年には販売台数が4万5154台まで落ち込んでいた。しかし、消費者に見限られたわけではなく、1983年に新設計のエアロダイナミクスを採用したモデルが登場すると、飛ぶように売れた。1983年には約12万2000台が販売され、この写真の個体が製造された1986年には、年間販売台数は16万5965台まで回復していた。



フォード・サンダーバード（1986年）

ホンダ・シビック

初代ホンダ・シビックは錆びやすいという悪評があり、フェンダーやサスペンション部品の交換のために数万台がリコールされた。しかし、この個体はソルトベルト（冬になると道路に塩をまく寒冷地）のサウスダコタ州にあるにもかかわらず、腐食は一切見られない。

1978年製ホンダ・シビックは、1984年のヒット映画『ポリス・アカデミー』で、ハイタワーが運転を学ぶシーンに使われた。身長2mを超えるぶっきらぼうなハイタワーは、最初に運転席を取り外して後部座席に座った。



ホンダ・シビック

フォード・カントリーセダン（1966年）

サウスダコタのクルマが腐食に悩まされている証拠として、この悲惨な2台を見れば一目瞭然だろう。両車ともホイールアーチがひどく傷んでおり、1966年製フォード・カントリーセダンのテールゲートがなぜこのような状態になったのかは見当もつかない。どちらの車両からも有用な部品はあまり出ないだろう。



フォード・カントリーセダン（1966年）

キャデラック（1959年）

1950年代後半の華やかさを最もよく表す自動車デザインは、1959年のキャデラックだろう。弾丸型のランプを備えた驚異的なテールフィンが、強く印象に残る1台だ。この角度からはかなり荒れているように見えるが、実際はこの角度が一番良い。エンジン、ボンネット、そして反対側のフェンダーはすべて取り外されている。



キャデラック（1959年）

スバル・レオーネ（1973年）

リアフェンダーに少し錆びがあるものの、この1973年製スバル・レオーネのコンディションは良好であり、修復すれば希少な1台になること間違いなしだ。スバルは四輪駆動システムで有名だが、この中間グレードのGLのクーペは前輪駆動モデルだ。これらの初期型はいずれも1.4Lの水平対向4気筒エンジンを搭載していた。



スバル・レオーネ（1973年）

シボレー・コルヴェア・ピックアップ

空冷式リアエンジンを搭載したシボレーのコルバンとコルヴェアは、人気絶頂のフォルクスワーゲン・トランスポーターに対抗するためにゼネラルモーターズが開発したバン/ピックアップトラックだ。ドイツのライバルよりも高速で、便利なヒーターを搭載し、最高出力110psのエンジンで運転の楽しさもあった。

ただし、やや不安定なハンドリングに慣れていないと、楽しさはすぐに恐怖に変わる可能性も。こちらの個体は1960年代初頭のランプサイドというピックアップで、車両側面に荷物の積み降ろしを助けるユニークなランプが備わっていた。



シボレー・コルヴェア・ピックアップ

フォード・ピント

こちらも、安全性にやや不安があったクルマだ。前項のコルヴェアがハンドリングに難を抱えていたのに対し、フォード・ピントは後方から衝突されると爆発するとの評判があった。これは燃料タンクの設計が原因だった。実際のところ、当時のメディアが過剰に騒ぎ立てていただけで、後にピントは同クラスの他車よりも危険ではないことが証明された。



フォード・ピント

シボレー・モンテカルロ（1975年）

1970年に発売されたモンテカルロ2ドア・クーペは、シボレー初のパーソナル・ラグジュアリーカーであった。瞬く間に人気を博し、1989年から1994年までのブランクを除き、2007年まで6世代にわたって製造された。

2代目（1973〜1977年）は特に人気が高く、年間販売台数が25万台を超えることも珍しくなかった。



シボレー・モンテカルロ（1975年）

この1975年製の個体は腐食が激しく、再利用できそうなボディパネルは残っていない。それでも、まだ使える部品は多く、インテリアの状態も良好だ。

ポンティアック（1953年）

一体型のフロントガラスから判断すると、このポンティアックは1953年製のものと思われる。同ジャンクヤード内でも最も古い部類に入るが、レストア向けのプロジェクトカーとして販売されていた。このコンディションの良さを見れば納得だろう。

ポンティアックのフードオーナメントは、当時最も美しく華やかなデザインの1つとされ、ジャンクヤードで残っているのは珍しい。



ポンティアック（1953年）

クライスラー・コルドバ（1976年）

こちらは初代コルドバで、1976年にミドルクラスのパーソナル・ラグジュアリークーペとして人気を博した。1976年には15万台以上が販売されたものの、その人気は長く続かず、1980年代初頭には年間販売台数が2万台未満に急落。1983年に生産中止となった。



クライスラー・コルドバ（1976年）

フォード・マーベリック（1976年）

1969年から1977年まで製造されたフォード・マーベリックは、増え続ける日本からの輸入車に対抗するために設計された。結果的に、200万台以上の販売台数を記録し、大ヒット車となった。しかし、この1976年製の4ドア・セダンのようなあまり人気のないモデルは、現存率が低い。1980年代から1990年代にかけて、米国のジャンクヤードにはこのモデルが溢れていたが、現在ではほとんど見かけない。



フォード・マーベリック（1976年）

ジープ

これもまた珍しい光景である。ジープのウッドパネル装着車、通称ウッディが2台並んでいる。左は1980年代初頭のジープ・グランドワゴニアで、非常に人気の高いクルマだが、隣に停まっているワゴニアほど希少ではないだろう。これらXJには通常、木目調のジャケットが装備され、1984年から1990年まで製造された。写真の個体は初期型のように見えるので、縦に2灯積み重ねられたヘッドライトが装備されていたと思われる。



ジープ

クライスラー（1950年）

絵になる風景だ。この1950年製クライスラーが、景勝地ではなくジャンクヤードで撮影されたとは信じられない。クライスラーは1950年に17万9299台を販売し、好調なスタートを切った。しかし、再びこの記録を超えるには15年かかった。



クライスラー（1950年）

著者について

英国の自動車ジャーナリスト、ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）は過去35年にわたり、廃車となった米国の自動車を撮影し続けている。50州すべてを旅して、納屋、野原、砂漠、ゴーストタウン、ジャンクヤードなどを探検し、隠された宝物を探している。自動車雑誌への寄稿も多い。

著書『Roadside Relics - America’s Abandoned Automobiles』は、これまでの彼の作品を集めた写真集（解説付き）で、廃車マニアだけでなくアメ車好きにも興味深い1冊となっている。



原文を執筆したウィル・シャイアーズ（Will Shiers）記者