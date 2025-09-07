ラ・メゾン白金の秋冬スイーツ♡季節限定タルト＆ショコラサンドが登場

東京・白金の洋菓子店「ラ・メゾン白金」から、秋冬限定スイーツが新登場しました。りんごや栗を使ったタルト、食感が新しいクリスピーフィナンシェ、さらに人気のショコラサンドからは季節の新フレーバーが仲間入り。素材にこだわり、旬をぎゅっと閉じ込めたスイーツは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったり。ラ・メゾン白金でしか味わえない秋冬の特別なラインナップをご紹介します。

秋冬限定♡りんごと栗のタルト

季節の実りを贅沢に楽しめるタルトが新登場。

キャラメルで煮詰めたりんごを使用した「キャラメルアップルタルト」と、優しい甘みが広がる「マロンタルト」の2種類がラインナップ。秋らしい風味と上品な甘さが魅力です。

りんごと栗のタルト

価格：1,296円（税込）

タルト＆ショコラサンド

価格：1,944円（税込）

新感覚♡ザクザク食感フィナンシェ

「クリスピーフィナンシェ」は、外はザクザク、中はしっとりの新食感スイーツ。フィナンシェらしい香ばしさを残しながら、軽快な食感が楽しめます。

プレーンとショコラの2種類をご用意し、日常のおやつから贈り物まで幅広く活躍します。

クリスピーフィナンシェ

価格：1,188円（税込）

フィナンシェセレクション

価格：2,376円（税込）

ショコラサンドに秋冬限定フレーバー

価格：1個 260円（税込）

創業当初から人気のショコラサンドに、秋冬限定の新しい味わいが登場。

毎年好評の「ロイヤルミルクティー」と、香ばしいヘーゼルナッツとやさしいメープルの甘さが広がる「メープルヘーゼルナッツ」。サクッとした食感と濃厚なショコラの組み合わせを楽しんで。

季節のショコラサンド5個

価格：1,404円（税込）

ショコラサンドアソート10個

価格：2,808円（税込）

ショコラサンドアソート15個

価格：4,104円（税込）

秋冬のご褒美スイーツをラ・メゾン白金で

「ラ・メゾン白金」の秋冬スイーツは、旬の素材を生かしたタルト、新食感のフィナンシェ、人気のショコラサンド限定フレーバーと、バリエーション豊かに揃いました。

大切な人への贈り物にも、自分だけのティータイムにもぴったり。季節限定の特別な味わいを、ぜひラ・メゾン白金でお楽しみください♪