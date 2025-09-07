世が世なら!!!が、2nd EP『2025!!!』（読み：トゥエニートゥエニーファイブ!!!）を10月29日にリリースする。

あわせて公開された今作のジャケット写真は、すべてピクセル調の作風となっており、まるでゲームの世界に入り込んだように世が世なら!!!メンバーも描かれている。また、メンバーそれぞれにちなんだ小物や動物などが入れ込まれており、見ていて楽しくなれるようなアートワークに。初回限定盤と通常盤で描かれている小物も少し違っており、間違い探しも1つの楽しみとなっている。

今作には、“実質”5カ月連続リリースされた楽曲に加え、新曲「走ラン歌」が収録されるほか、ボーナストラックには彼らの遠い親戚とされる“ノンデリカシーHIPHOP集団” Doppelgänger Männerのデビューラストシングル「元赤ん坊は声上げな！」も収録される。なお、新曲「走ラン歌」は10月8日に先行配信される予定だ。

初回限定盤のBlu-rayには、昨年11月1日に開催された『世が世なら!!! 新挑戦 - NEW SUPER LIVE SHOW -』Zepp Shinjuku(TOKYO)公演の本編と裏側を密着したメイキング映像と、『世が世なら!!! 1ヶ月大阪移住 - 大阪に染まってなんぼやん。-』ハイライト集の90分を超える映像作品が収録されている。

さらに、今作を携えたリリースイベントが10月4日より開催されることも決定した。メンバーの内藤五胤は、「ついにリリースイベントの開催が決定しました！こうして各地をたくさん回れるのはいつも応援してくださるififのおかげです！本当にありがとうございます。最新曲もとてもいい曲になっていて、たくさん踊って、たくさん遊んでほしいです！」とコメントしている。

なお世が世なら!!!は、2026年2月27日にグループ史上最大の挑戦となるLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブの開催が決定している。

＜メンバーコメント＞

・中山清太郎

またこうしてリリースイベントで各地で回れることが嬉しいです！大阪移住生活で学んだ事や成果をみせれるように頑張ります！

・添田陵輔

またリリースイベントができるなんて嬉しすぎます！色々な方に支えられて生きているのでこういったイベントができるというのは本当に光栄なことです。頑張ります。

・橋爪優真

2ndEPの発売が決まってとても嬉しいです。昨年リリースした1stEPの期間は活動休止中だったため、作品に携わることは少なかったですが2ndEPは最初から最後まで作品に携わるチャンスが来たので、しっかり盛り上げて世が世の曲が、世が世の良さが、沢山の方に広がるように頑張ります！

・笠松正斗

まさか2ndEPをリリースさせていただけるなんて思っていませんでした。ちょうど1年前に1stEPを出させていただいてからこの期間が凄く早く感じます。リリースも、数多くやらせていただいているのでまた1つ新しい世が世と個人としても成長をどうしても見せたいリリースイベントです。来年開催するLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブに繋がるような期間になればいいなと思います。

・大谷篤行

2ndEPリリース・リリイベ開催決定とても嬉しいです！！！このEPには実質5ヶ月連続リリースしてきた曲プラス一曲が収録されていて、一曲一曲思い出深い曲ばかりです！！！かっこいい曲、しんみりする曲、トンチキソングなど、今のあなたに響く一曲があると思います！！！今どんな曲が聴きたいですか？僕はEPを通してあなたの人生がちょっと愉快になれば良いなと思っています！！！是非聴いてみてください！！！！

・内藤五胤

ついにリリースイベントの開催が決定しました！こうして各地をたくさん回れるのはいつも応援してくださるififのおかげです！本当にありがとうございます。最新曲もとてもいい曲になっていて、たくさん踊って、たくさん遊んでほしいです！

