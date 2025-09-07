『コジコジ』×「FREAKS STORE」コラボ第2弾！ ロンTやサウナグッズなど展開
セレクトショップ「FREAK釻S STORE（フリークス ストア）」は、『コジコジ』とコラボレーションしたアイテム第2弾の予約販売を、公式オンラインストア「Daytona Park」で開始した。
【写真】サウナグッズも！ かわいいコラボアイテム一覧
■おしゃれでキュートなデザイン
今回発売されるのは、作品の代表的なシーンをデザインに落とし込んだスペシャルなコラボレーションアイテム。
ラインナップには、原作コミック第1話の扉絵をプリントした「あざらしヶ丘プリントロンT」や、コジコジがおとうさんとおかあさんへ手紙を書く印象的なシーンをデザインした「星空コミックプリントロンT」を用意。いずれも、普段使いしやすいモノトーンカラーに仕上げている。
また、サウナにぴったりなアイテムが登場。スーパー銭湯の館内着をイメージしたセットアップ「KANNAIGI×COJI−COJI裏毛」と「KANNAIGI×COJI−COJIフリース」や、メッシュショルダーバッグ付きのタオルセット「サウベニア×COJI−COJIタオルセット」がそろう。
さらに、扉絵から着想を得たオリジナルのペイズリー柄が魅力のルームウェア「半袖ルームウェアセット」が展開されるほか、コジコジのかわいい表情をデザインした「刺しゅうデニムポーチ」や「巾着ポーチ」などキュートな雑貨も販売される。
