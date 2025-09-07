◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース(日本時間7日、オリオール・パーク)

ドジャースの山本由伸投手のノーノーを阻止したオリオールズのジャクソン・ホリデー選手が、打席を振り返りました。

3回を除く全てのイニングで一人のランナーも許さず、3者凡退に封じる圧巻の投球を披露した山本投手。

迎えた9回もマウンドに上がり、先頭に3球連続空振り三振、初球でセンターフライとテンポよく2アウトを奪い、ノーヒットノーラン達成まであと1人に迫りました。

打席に立ったのは21歳のジャクソン・ホリデー選手。94.7マイル(約152キロ)のカットボールをライトへ運び記録を阻止。そこからオリオールズはドジャースのリリーフ陣を崩しサヨナラ勝利を収めました。

ホリデー選手は8回の時点ですでに9回2アウトの打者が自分になることを意識していたと言います。「正直、頭の中はそればかりでした。『ああ、これは俺にかかってくる』って。少し緊張もしていました。だって、これはかなり大きな出来事ですから」と興奮気味に話します。

そして迎えた打席については「とてもクレイジーでした。ただ、ヒットができる投球を待って、アウトにならないようにしようと思っていたので。ジェットコースターみたいな感情でした。誰も9回で諦めなかった。山本は、ほとんどミスをしないのですが、たまたま良い球を捉えることができてラッキーでした」と話しました。

メジャーの歴史上、9回2アウトからホームランを放ちノーヒットノーランを阻止した選手はわずか8人。さらに、それをキッカケに勝利したチームはないとの事で、ホリデー選手はまさに値千金の一打を放った最初の人物になりました。