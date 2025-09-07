台風15号は静岡県内を横断し、記録的大雨と激しい突風をもたらしました。広範囲に被害をだした突風はなぜ起きたのか、松浦気象予報士が解説します。



（松浦 悠真 気象予報士）

台風の風とはまた違って突風というのは文字通り、突然吹く風なんです。ですから何もなかったところから急激に風が強まって、大きな被害をもたらすということで、大変怖い瞬間だったと思います。



まず大きな要因として挙げられるのは台風の接近です。この突風が、被害があった5日の日中は、台風15号がまさに静岡県の辺りを通過中というところでした。台風周辺には熱帯由来の非常に暖かく湿った空気がありますので、積乱雲のもととなる水蒸気が大量にある状態、それで大気の状態が非常に不安定だったということが挙げられます。





台風が通っていったコースが雨量から推定できます。この5日の午後4時までの24時間の降水量が200ミリを超えているところが、県の南側に集中してこの東西帯状に広がっています。ちょうどこの辺りを台風の中心が通っていったものと見られます。ですから今回突風の被害があった牧之原市周辺も、この20ｍｍのエリアに入っているということだったんです。その時の雨雲レーダーを見ていきますと、5日昼前ですが、台風の中心がこの時には愛知県のあたりにありまして、そこを巻き込むように発達した雨雲があったんです。この弓状の雨雲ですが昼に県内を東へと通過していきました。ぐるぐる半時計回りにこの雨雲が動いているんですけれども、それが台風の半時計回りの風と対応していたということになるんですね。今回、突風の発生しやすさという指数を予報の段階で見ていたんですけれども、5日昼の予想が静岡県のあたりは色がかなり濃くなっていて、それだけ突風が発生しやすい状況だということを示しています。ここで大事なのは、台風の勢力というのは今回かなり弱いものでした。にもかかわらず、やはりこういう突風の指数はですね、かなり高く出ていたということは台風の強さと突風の発生のしやすさというのは比例しないんですね。弱い台風でも、このように激しい突風をもたらす可能性があるので、十分に警戒が必要ということなんです。今後の台風でも注意が必要ですあともう一つは地形の要因も大きくありました。静岡県で過去の竜巻が発生した地点を図で表しているんですけれども、平野部とそして沿岸部に集中しているということが分かるかと思います。山があると地形の影響で竜巻の渦が巻きにくく崩れてしまうんですね。ですから沿岸部や平地でこういう点が出ているということが分かるかと思います。そういう突風の被害がもたらされやすいということで今回、この牧之原市周辺も平野部のあたりで突風の被害が起きていましたのでそういう地形的な要因も重なったということが言えそうです。今後の牧之原市の週間予報は9日までは大きな天気の崩れはありませんが、暑いんですね。気温が33から34度くらいまで上がりそうです。そしてその後、11日は前線の影響で雨が降りますので、このあたりの雨降り方もちょっと注意してほしいです。