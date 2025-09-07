サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。日本代表のチームメートだった人気タレントについて語った。

MCの「博多華丸・大吉」博多大吉は澤さんについて「100年後、200年後名前残ってる歴史上の人物になりました。おめでとうございます」と称え、澤さんは「なってない」と謙遜した。

W杯優勝メンバーは国民栄誉賞を受賞したが「でも誰も国民栄誉賞っていうのは分かってなかったから私たち。選手によっては国民栄養賞だと思って。全然分かってなかった」と笑わせた。大吉は「その選手心配になる」と言い、「丸山さんかな」と現在はタレントとして活動する丸山桂里奈ではないかと推測した。

澤さんはなでしこのメンバーとは現在も交流があると言い、大吉が「丸山さんぶっ飛びすぎ」と続けると、「でもぶっ飛ぶと思うじゃないですか。あれもう全然テレビに出るからとかじゃなくて、昔からあのままなんで。全然変わってないんですよ」とぶっちゃけた。

周囲からは「えっ、丸山さんって作ってるんですか」と聞かれることもあるというが「全然そのままだから。桂里奈は全然変わんないよって言って」と証言した。

大吉が「なでしこはよくまとまりましたねえ」と感心すると、「何が良かったか。みんな個性的すぎるから。みんな個性的なんだけれども、みんな最後のゴールがここ（優勝）で一緒だから、やっぱまとまるのよ」と澤さん。

MCの元TOKIO・松岡昌宏は「かっけえ。それ言いてえ」と感動し、澤さんは「みんな自由にやってるけど、（目指すのは）一緒だから」と繰り返した。

大吉は丸山と共演すると菓子の詰め合わせをくれるとしたが「訳わからん一言メッセージが書いてあって」と暴露。澤さんは「いまだに私も分かんなくて。本並さんに訳してもらいました」と丸山の夫で元サッカー日本代表の本並健治氏に助けを求めることもあるという。

松岡も「あんなに物くれるのは彼女とIKKOさんしかいない」と笑い、「でも可愛い。凄いチャーミングな人ですよね。可愛らしい人」と続けた。