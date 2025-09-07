タイBLドラマ『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』、FOD独占見放題配信決定 10・5より全話一挙
タイBLドラマ『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』が10月15日より動画配信サービス「FOD」にて独占見放題配信される。7日、フジテレビが発表した。
本作は、数多くの人気BLドラマを生み出したタイを代表する総合エンターテインメント企業・GMMTVが手掛け、「2025年最大の話題作」として世界中から注目を集める作品。GMMTVは世界的な人気を誇るBLドラマの分野において高い評価を受けており、さらに、次世代スターを輩出する若手俳優の登竜門としても知られている。本作では、人気T-POPグループ「LYKN（ライキャン）」のWilliam（ウィリアム）と「Naughty BABE」のEst（エス）がW主演を務める。
恋人に裏切られ、夢を見失った青年・ポー（Est）は、国民的人気アイドルグループ「MARS」の解散ドキュメンタリー制作を通し、再び人生に向き合おうとする。「MARS」のリーダー・テーム（William）を、カメラマンとして見つめるうちに、ポーに複雑な想いが芽生えていく。
【ストーリー】
映画監督としての道を中断し、恋人の起業を支えてきたポー。しかしその恋人に裏切られ、捨てられてしまう。心に深い傷を負ったポーは、面接の場でもつい過去を語ってしまい、就職もうまくいかない。そんな日々が続く中、大人気T-POPアイドルグループ「MARS」の大ファンの友人から、グループのドキュメンタリー制作の話が舞い込む。
しかしその内容は、人気No.１のリーダー・テームが韓国でのソロ活動に向けて動き出し、「MARS」が解散するまでを記録するというものだった。初めて会社に足を踏み入れたポーを、テームはなぜか強い敵意を込めた眼差しで見つめる――。一人孤立するテーム、すれ違うメンバーたち。そして、彼らを見つめるポーのカメラがとらえるのは、夢の終わりではなく、まだ言葉にならない想いの始まりだった。
