板倉負傷で緊急投入…無失点続けたDF関根大輝「チャンスをものにしないと食い込んでいけない」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
ベンチスタートとなった日本代表DF関根大輝(スタッド・ランス)が、スクランブル投入からの冷静なプレーで無失点に貢献した。
関根が緊急でピッチに入っていくことになったのは後半の15分。3バックの右ストッパーで先発したDF板倉滉(アヤックス)が自陣深くに戻る際に右足首を痛め、プレーが切れたタイミングでピッチに座り込み、プレー続行が困難になったタイミングで呼ばれた。
板倉との交代でピッチに入るまでの約3分間、関根は交代エリアでサイドステップをしたり太もも裏を伸ばしたりしながら急いで準備。まだ体は温まりきっていないと思われたが、それでもピッチに立つとすぐに安定した守備を見せた。
落ち着けていた理由のひとつはピッチでの声掛けだ。「急だったので緊張したけど、逆に急だったおかげでピッチにあっという間に入った。そしてピッチに入った時にみんなが声を掛けてくれたのですんなりファーストプレーに入れた。緊張して入った中でも落ち着いて一息つけたのがよかった」。特にキャプテンのMF遠藤航から「落ち着いて、簡単なプレーでいいからまずはしっかり試合に入れ」と声を掛けられたことで頭の中がクリアになったと感謝した。
1点を取って勝ち切りたい終盤は積極的に高い位置を取ってゴールに絡もうとする姿勢を見せた。
「今はケガ人が多い状況。自分はこういうチャンスをものにしないと、みんなが帰ってきた時に食い込んでいけないと思っている。そういう中で急ではあったけど、気持ちの部分も準備はできていた。良いお手本となる先輩方と練習から一緒にプレーしながらも勉強させてもらえている。自分のやるべきことははっきりした上で試合に臨んでいた」
約30分のプレータイムで及第点の爪痕を残し、生き残りにつなげる覚悟をさらに強めていた。
(取材・文 矢内由美子)
