メキシコの得点源封じたDF渡辺剛「ああいう選手を潰すことで…」W杯への大きな一歩
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
絶対的エースに仕事をさせなかった。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は国際親善試合メキシコ戦に3バックの中央で先発出場。立ち上がりから巧みにスペースを突いてくるFWラウール・ヒメネス(フルハム)に積極的なアプローチを仕掛け、時にはファウル覚悟のタックルでポストプレーを阻むと、決定的なシュートを許さないまま後半15分に交代に追いやり、無失点のまま強豪メキシコとのテストマッチを締めくくった。
R・ヒメネスはメキシコ代表通算42得点を誇り、34歳となった今年もチームの全17点のうち7点を叩き出してきた絶対的エース。試合前から警戒は欠かさなかった。
「もともと彼を潰すというのは自分に与えられたタスクだったので、そこはうまくできたなと。相手の特徴であるああいう選手を潰すことで全体的な流れがこっちに来ると思っていたのでよかったなと思う」
R・ヒメネスの長所はゴール前での決定力だけでなく、わずかなスペースを逃さないポジショニングとポストプレー。さらに187cmの長身でハイボールのターゲットとしての能力も兼ね備えるなか、渡辺は「高い位置ならファウルでもいいなと思っていたので、相手の嫌がることをまずやろう」という狙いで積極的に挑んでいた。
「ああいうプレミアでやっているような選手は頭がいいというか、相手の嫌なことをやってくるので、あえて受け身じゃなく自分からアクションをすることで相手のリズムを作らせないというのをうまくできたと思う」
世界最高峰のプレミアリーグで実績を重ねるFWに対し、メンタル的にも気後れはなかった。「自分も移籍してフェネルバフチェともやったし、いい選手ともやってきて、そういう経験が今日の試合に活きたと思う」。そこで渡辺が語ったのは左右を固めるDF瀬古歩夢とDF板倉滉への信頼。「日本代表のいいところはコミュニケーションが取れるところ。協力し合いながら自分が強く行って、後ろにカバーがいる信頼があるから強く行ける。そこは日本代表の良さだと思う」と胸を張った。
日本代表のCB陣には負傷者が続発しているなか、渡辺にとっても大きな一歩を踏み出す一戦となった。23年11月のW杯2次予選ミャンマー戦で後半から出場し、19年12月のE-1選手権以来4年ぶりの代表キャップを刻んだが、続くアジア杯でも先発の機会はなく、今年6月のオーストラリア戦でも無念の負傷交代。この日は強豪国メキシコを相手に、E-1選手権・香港戦での代表デビュー以来初のフル出場を果たした。
「ケガ人も多くて、(味方のケガは)不本意ですけどチャンスをもらえていて、それを掴まないわけにはいかない。ずっと準備してきたので、それをしっかり出すためにメンタルも鍛えてきたし、自信を持ってプレーをするためにやってきた。それがやっと少しずつ形になってきていると思う。こういう選手がどんどん恐れずにやることがこれからの日本代表に大事だと思う」
ようやく掴んだチャンスを活かし、強豪国相手に通用する姿を見せた28歳だが、9か月後のW杯に向けて歩みを止めるつもりはない。
「これまでは予選というところで自分たちがボールを握れる試合が多かったけど、ここからは守備の時間が長くなる試合は絶対にある。そこで我慢してゼロで抑えて、自分たちのチャンスでしっかり決める。セットプレーもそうだし、自分も得点もしたいと思っている」
この日はロングフィードで決定機を演出するなど、攻撃面でも成長の跡を示した渡辺。次こそは結果につながる働きを見せ、勝利を引き寄せるつもりだ。
(取材・文 竹内達也)
