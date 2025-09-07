流れ引き戻す“迎撃守備”光った板倉滉、右足負傷交代も軽症か「試合中よりも感覚は良い」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
メキシコを圧倒しながらも決め切れないまま時間が過ぎ、相手に流れが渡りかかっていた前半27分、日本代表はDF板倉滉(アヤックス)の積極的なディフェンスで再び流れを引き戻した。
メキシコのポゼッションに前線からのプレスを牽制され、日本はミドルブロックで対応する形となったが、DFヨハン・バスケスの縦パスを板倉が高い位置でインターセプト。そこから日本は再びボールを握り返す形となり、続く同28分、MF鎌田大地からの浮き球スルーパスでMF南野拓実の決定機につながっていた。
板倉は前半34分にも同様の迎撃ディフェンスでボール奪取に成功しており、メキシコ相手にも一枚上手に立つ存在感を発揮。「対メキシコというところで球際激しく来ることは想定していたし、そういう相手に優っていかないといけないと試合前から思って入った。強気な守備で前に前に行くことができていたし、対人もチーム全体通して負けていなかった。そういうところを求めていたし、対メキシコはいい相手だった思う。勝ちたかったのはあったけど、こうやって経験できたことがよかった」と手応えを口にした。
そんな板倉だが、この日は後半14分に左足首を痛めてプレーを続けることができず、無念の途中交代。その後は日本が劣勢に回る時間が長くなり、あらためて存在の大きさを感じさせる結果ともなったが、今後のシーズンを戦う上では心配なシーンだった。
それでも試合後、報道陣の取材に応じた板倉によると「あの時は痛かったのでやめたけど、いま終わった感覚はだいぶいい感じ」と重いケガではなかった様子。「下(ピッチ)が硬かったのもあるし、ドイツからオランダに移籍して芝の違いとかも感じながら、ちょっと痛めたりしたこともあったし、いろんなところが張ったりするところもあって、その中で出てしまったところがあるのかなと思う」。そう経緯を明かしつつ、「試合中よりも終わった時の感覚はいい感じ」と無事を強調していた。
(取材・文 竹内達也)
メキシコを圧倒しながらも決め切れないまま時間が過ぎ、相手に流れが渡りかかっていた前半27分、日本代表はDF板倉滉(アヤックス)の積極的なディフェンスで再び流れを引き戻した。
メキシコのポゼッションに前線からのプレスを牽制され、日本はミドルブロックで対応する形となったが、DFヨハン・バスケスの縦パスを板倉が高い位置でインターセプト。そこから日本は再びボールを握り返す形となり、続く同28分、MF鎌田大地からの浮き球スルーパスでMF南野拓実の決定機につながっていた。
そんな板倉だが、この日は後半14分に左足首を痛めてプレーを続けることができず、無念の途中交代。その後は日本が劣勢に回る時間が長くなり、あらためて存在の大きさを感じさせる結果ともなったが、今後のシーズンを戦う上では心配なシーンだった。
それでも試合後、報道陣の取材に応じた板倉によると「あの時は痛かったのでやめたけど、いま終わった感覚はだいぶいい感じ」と重いケガではなかった様子。「下(ピッチ)が硬かったのもあるし、ドイツからオランダに移籍して芝の違いとかも感じながら、ちょっと痛めたりしたこともあったし、いろんなところが張ったりするところもあって、その中で出てしまったところがあるのかなと思う」。そう経緯を明かしつつ、「試合中よりも終わった時の感覚はいい感じ」と無事を強調していた。
(取材・文 竹内達也)