川崎Fvs浦和 スタメン発表
[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](U等々力)
※19:00開始
主審:荒木友輔
副審:渡辺康太、日比野真
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 22 フィリップ・ウレモヴィッチ
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
MF 19 河原創
MF 14 脇坂泰斗
MF 6 山本悠樹
FW 17 伊藤達哉
FW 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
MF 16 大関友翔
MF 8 橘田健人
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 24 松尾佑介
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
監督
マチェイ・スコルジャ
