32歳・足立梨花、ミニスカ姿でディズニーシー満喫「美脚ですね」「高校生みたい」
俳優の足立梨花（32）が6日、自身のインスタグラムを更新。美脚際立つミニスカコーデでディズニーシーを楽しむ様子を公開した。
【写真】「美脚ですね」ミニスカ姿でディズニーを満喫した足立梨花
以前の投稿で、俳優でタレントの西崎莉麻（32）とディズニーシーを訪れたことを報告していた足立。これまでに複数の投稿で思い出をシェアしていた。
この日は、「ちゃんと忘れずツーショットも #りかりま」とつづり、西崎との2ショットを複数枚アップ。足立はTシャツにミニスカートを合わせた若々しいコーディネートで、テーマパークを満喫する様子を披露している。
この投稿にファンからは「かわいすぎー」「お二人ともめっちゃ楽しそう」「制服に見えちゃうくらい 2人とも可愛い」「高校生みたい」「美脚ですね」「りかりま最高」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美脚ですね」ミニスカ姿でディズニーを満喫した足立梨花
以前の投稿で、俳優でタレントの西崎莉麻（32）とディズニーシーを訪れたことを報告していた足立。これまでに複数の投稿で思い出をシェアしていた。
この日は、「ちゃんと忘れずツーショットも #りかりま」とつづり、西崎との2ショットを複数枚アップ。足立はTシャツにミニスカートを合わせた若々しいコーディネートで、テーマパークを満喫する様子を披露している。
この投稿にファンからは「かわいすぎー」「お二人ともめっちゃ楽しそう」「制服に見えちゃうくらい 2人とも可愛い」「高校生みたい」「美脚ですね」「りかりま最高」などのコメントが寄せられている。