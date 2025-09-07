「グループ活動の時も人気がなかった」練習生たちに愛される元アイドル、大幅ランクアップに喜び爆発！
韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、リー・ツーハオ（20歳）が14ランク順位をアップさせ、残留を決めた。
『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。
「ウオー！」と叫んで喜びを爆発させるツーハオ
リー・ツーハオは、J.Y. Parkがプロデュースを手がけて2018年にデビューし、人気を誇った中国のボーイズグループ・BOY STORYのメンバー。 面倒見が良く、多くの練習生たちから愛されている。生存者発表式には髪を鮮やかなピンク色に染めて現れた。
順位を発表するマスターのサン（ATEEZ）が、17位のヒントとして「愛嬌が似合う人」と発表すると、ツーハオはキュートな声を出してアピールしてみせる。これにはサンも「とてもキュートですね」と思わず笑みを漏らした。
そして17位で名前が呼ばれたツーハオは、喜びのあまり膝をついて倒れ込んでから、ガッツポーズ。練習生たちからは称賛の声が相次ぎ、「リー・ツーハオ！リー・ツーハオ！」とコールまで起こると、サンも笑顔で声をそろえた。
そしてツーハオは感情を爆発させるように「ウオー！」と叫び、練習生たちに抱きつく。1位のイ・サンウォン（22歳）は、ツーハオが前回のステージで披露したラップのリリックを用いて「ビジュアル0位！（あまりにも優れていてランク付けできないこと）」と声を掛けてツーハオを祝福した。
ツーハオは「ここまで生き残れるとは想像もできませんでした。グループ活動の時も人気がなかったし、たくさんの愛情と応援をいただいて感謝しています。ここにいる全ての方々と最後まで進みたいです。次もかっこいいステージをお見せします」と、真摯な思いをスピーチ。そしてサンウォンに向けて「僕はビジュアル0位！」とラップを放って、熱い思いを返した。
【第2回生存者発表式 ランキング】
1：イ・サンウォン
2：ジョウアンシン
3：イ・リオ
4：ホー・シンロン
5：キム・ジュンソ
6：チョン・サンヒョン
7：キム・ゴンウ
8：ユ・カンミン
9：マサト
10：チェ・リブ
11：キム・ジュンミン
12：チョン・イジョン
13：パク・ジュンイル
14：チャン・ハヌム
15：スン・ホンユー
16：カン・ウジン
17：リー・ツーハオ
18：チェン・カイウェン
19：ジャンジアハオ
20：ナ・ユンソ
21：スィ・チンウィ
22：ユメキ
23：フー・ハンウェン
24：パク・ドンギュ
