ＩＣＥ提供の動画から取得した画像。ジョージア州エラベルの工場で、従業員が足かせをはめられるのを待つ様子が写っている＝４日/Corey Bullard/AP

（ＣＮＮ）米ジョージア州での大規模な移民摘発で拘束された韓国人労働者が、交渉の末、チャーター便で韓国に送還される見通しとなった。韓国政府の当局者が７日、明らかにした。

移民税関捜査局（ＩＣＥ）による摘発は４日に行われた。韓国の姜勲植（カンフンシク）大統領秘書室長は「関係する省庁や経済団体、企業の迅速な対応を経て、拘束された労働者の釈放交渉が妥結した」と明らかにした。

「ただし、一部の行政手続きは残っている。これが終わり次第、国民を連れ戻すためチャーター機が出発する」としている。

ジョージア州エラベルにある韓国・現代自動車の工場では移民の大規模摘発で４７５人が拘束されており、今回送還されるのはその一部。この施設には現代自動車とＬＧエナジーソリューションが合弁で運営する電気自動車（ＥＶ）向けバッテリー工場がある。当局者によると、拘束者のうち約３００人が韓国人だという。

この作戦は近年の米国で最大規模の移民摘発となった。トランプ米大統領が全米各地の職場で行っている取り締まりでは、これまでのところ最大。

韓国政府は首都ワシントンの韓国大使館や在アトランタ総領事館と協力して、労働者の釈放に取り組んできた。