¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê£±£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉÔÀµÅ¾Çä¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï£²Æü¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤ÇË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢ÉÔÀµÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÈÆ±¥¸¥à¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¾Çä¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£º£¸å¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÌóÂ«¤¹¤ë½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÅö¥¸¥à¤¬Ë¡Åª¼êÂ³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤é¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¶¶²ñÄ¹¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤Ç¤Ï¡¢¼Õºá¤·¤¿¿ÍÊª°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÊ£¿ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÀµÅ¾Çä¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¿¿ôÇÄ°®¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ú¤Â³¤Ë¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸ÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÅ¾ÇäÌäÂê¤ËÎ×¤àÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔÀµÅ¾Çä¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤â¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¡£