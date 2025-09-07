玉田志織、23歳の今を切り取ったリアルな1枚！ 写真集『Into The Light』表紙初解禁
玉田志織の3rd写真集『Into The Light』（ワニブックス）より、表紙が解禁された。
【写真】晴れ着姿も美しい！「玉田志織」フォトギャラリー
俳優として着実にステップアップし、今年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演するなど話題をふりまいている玉田志織。その3冊目となる写真集が、9月26日にリリースされる。今回のテーマは、23歳の今を切り取った“リアル・玉田志織”。16歳で刊行したファースト写真集からスタイルの良さは変わらずも、表情や全身を使った表現力にはさらなる成長が見える内容となっている。ロケ地は南国・宮古島。宝箱のように“玉田志織”の魅力がふんだんに詰まった1冊だ。
玉田は「3冊目となる『Into The Light』を発売させていただきます。撮影場所の、宮古島の綺麗な景色に囲まれながら、一瞬一瞬に感じた感情をあるがままに表現しました。皆さんも宮古島を一緒に旅行してる気分になってもらえたら嬉しいです！ 撮影場所、衣装、メイク、細部までこだわりを持って、写真集チームの皆さんと作り上げました。多くの方々に届くと嬉しいです！」とコメントを寄せた。
玉田志織3rd写真集『Into The Light』は、ワニブックスより9月26日発売。
