『鬼滅の刃』歌手、真っ赤なロングヘアをバッサリ「ガーリーなのに色気が」「超可愛すぎて3度見」
歌手のLiSAが7日にインスタグラムを更新。ロングヘアからボブに変化した最新ヘアスタイルを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】「ガーリーなのに色気が」LiSA、ロングヘアからボブへ印象ガラリ
LiSAが「髪を切りました ぼぶです」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真に赤いロングヘアをバッサリと切りボブになった彼女の鏡越しのセルフィーなどが収められている。
印象がガラリと変わった彼女のオフショットに、ファンからは「ボブなLiSAさんめっちゃ可愛い」「ガーリーなのに色気が」「超可愛すぎて3度見」などの反響が寄せられている。
■LiSA（りさ）
1987年6月24日生まれ。岐阜県出身。テレビアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマとなった2019年リリースのシングル「紅蓮華」が大ヒット。同年の大晦日には『第70回NHK紅白歌合戦』に出場した。以降「炎」、「明け星／白銀」などの楽曲をリリース。今年7月にリリースされたシングル「残酷な夜に輝け」は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌となっている。
引用：「LiSA」インスタグラム（＠xlisa_olivex）
