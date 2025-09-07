楽ちんでこんなにシャレるのーッ！？ 周りと差がつく【白髪ぼかしハイライト】見つけた♡

年齢とともに気になる白髪は、隠さず活かすのがトレンドになりそう。そこで今回ご紹介するのは、ハイライトを入れて白髪を自然に馴染ませる「白髪ぼかしハイライト」。ハイライトを入れたことによるコントラストが立体感を演出することで、オシャレな印象に導いてくれそうです。もちろん、セルフで白髪染めをする必要はなくなり、楽ちんオシャレが叶うはず。周りと差がつく白髪ぼかしハイライトを、早速チェックしていきましょう。

白髪を気にせず明るいカラーを楽しめる

ヘアスタイリストの@kaito_litze.osakaさんが、「レイヤーボブ × 極細ハイライト」と紹介しているヘアスタイル。軽やかなボブとハイライトを組み合わせることで爽やかな印象に仕上がっています。白髪ぼかしハイライトは、明るいカラーを楽しめるのも嬉しいポイント。立体感があり、シンプルなボブもぐっと垢抜けた印象に導いてくれそうです。

伸びてきた白髪が気になりにくい

こちらは、極細ハイライトで白髪を自然に馴染ませたヘアスタイル。ちらほらと白髪が気になり始めた人にもおすすめです。伸びてきた白髪が目立ちにくいため、カラーの頻度を減らせるのも嬉しいポイント。ナチュラルでありながら立体感のある仕上がりが垢抜けた印象です。

立体感のあるオシャレな仕上がり

こちらは、ヘアスタイリストの@katayu1204さんが、「表面のハイライトアンブレライツ × ミルキーベージュ」と紹介しているボブスタイル。ハイライトによって髪にアクセントがプラスされ、華やかな雰囲気に仕上がっています。白髪ぼかしとは思えないオシャレな仕上がりに、気分が上がりそう。

ラフな仕上がりがこなれ感を演出

こちらのヘアスタイルは、ラフな毛流れが引き立つ自然なハイライトがポイント。動きのあるレイヤーカットがより軽やかに見えそうです。ヘアスタイリストの@dimo_and_kazumaさんによると、「1度ベースを作れば、4～6ヶ月ブリーチ不要！」とのこと。髪や頭皮への負担が気になっている人も、この頻度で済むなら挑戦しやすいのでは。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri