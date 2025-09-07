»°ãø·°¤¬¡Ö¥¸¥À¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¡¡Å¨¥Õ¥¡¥ó¤É¤è¤á¤¯¡Ä¥é¥¤¥óºÝ¤ÎÌ¯µ»¤¬¡ÖÊ¿Á³¤È¥¨¥°¤¤¡×¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
»°ãø·°¤Î²ÚÎï¥¿¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿MF»°ãø·°¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬¥¿¡¼¥ó¤¬¡Ö¥¸¥À¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ºÅö¥·¡¼¥ó¤ÏÁ°È¾42Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥ÁºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤«¤éÈ¿Å¾¥¿¡¼¥ó¤òÁªÂò¡£²ÚÎï¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¸ò¤ï¤¹¤È¡¢Ä¶¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥á¥¤¥óÂ¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â»°ãø¤ÎÈþµ»¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï0-0¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»°ãø¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¤á¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤íÀ©ÅÙ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤â»°ãø¤¬¸«¤»¤¿²ÚÎï¥¿¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ë¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤Î¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¸¥À¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÊ¿Á³¤È¥¨¥°¤¤¡×¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï°Û¾ï¤À¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤é¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë