台風15号の影響による竜巻とみられる突風の住宅被害が牧之原市で1000棟を超えることがわかりました。



5日、牧之原市や吉田町などで竜巻とみられる突風が発生し、最も被害の大きかった牧之原市は7日、最新の被害状況を発表し、住宅の被害では全壊・半壊が103棟、一部損壊が901棟、けが人は24人にのぼることがわかりました。



牧之原市では、がれきの撤去や被害にあった住宅の片づけなどを進めるため7日、災害ボランティアを募集し、約70人が活動にあたりました。





（災害ボランティア）「自宅もまだ停電しているが、市内でもっと困っている方がいると聞いて参加した」「だいぶ悲惨な状態になってて、おそらく何日かかけて復旧していくんだろうなと」近くの海水浴場では…（記者リポート）「牧之原市静波に来ています。台風の被害によって集められた 瓦れきなどが、トラックから降ろされ、山のように積み上げられています」牧之原市社会福祉協議会では8日もボランティアを募集する予定です。また市内では、午後2時時点で約8390戸で停電が続いていて、冷房設備が使えない状況となっています。中部電力パワーグリッドは7日午後11時をめどに全世帯の停電復旧を目指したいということです。