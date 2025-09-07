お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、自身のインスタグラムを更新。原付バイク「ヤマハ ビーノ」を自ら塗装し、カスタマイズした様子を公開しました。



【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】 愛車ビーノを手作業で塗装リニューアル 「準備に時間は掛かったが良い感じだ」





HIROさんは「ビーノ退院」と題した投稿で、愛車のビーノに手を加えた経過を報告。「内側と後部分をラッカーで簡単塗装」したことを明かしています。







投稿によると、HIROさんは朝から作業を始め、投稿時にはすべての塗装作業を終えたとのこと。写真からは、ブルーシートを敷いた屋外で丁寧に作業する様子が確認できます。スクーターのタイヤ部分や塗装したくない箇所には新聞紙をマスキングして、スプレー缶で塗装を施しています。







「他の部品も取り付け完了」とのコメントからは、塗装だけでなく、パーツの交換や取り付けも行ったことがうかがえます。







完成したビーノは、ボディカラーは黒、ステップ部分は茶色のカラーに生まれ変わり、スタイリッシュなデザインに。HIROさんは「一緒の色の車両が有ったので一緒にパシャリ」と記し、似たカラーリングの別のビーノと並べた写真も投稿しています。







HIROさんは、「コレで違いが分かるな！準備に時間は掛かったが良い感じだ」と満足げな様子。カスタマイズの結果に自信を持っている様子がコメントから伝わってきます。





この投稿に、「芸が細かいですなあ！」「なかなかのセンスですね！自家塗装とは、すごい！」「グッと色がしまりましたね」「かわぃくなりましたね〜」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】