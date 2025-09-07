明け方にかけては東北南部や北陸を中心に、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。新潟県と石川県では今夜からあすの明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。北陸は夜間の大雨となるので、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

西日本の日本海側も、激しい雨の降る所があるでしょう。晴れる関東から西も、午後は急な雨や雷雨の所がある見込みです。

気温です。朝の気温はけさより高く、西日本や東日本を中心に25℃以上となりそうです。日中は関東から西で35℃前後となり、東京も35℃と、猛暑日になるでしょう。北日本も30℃以上の所が多くなりそうです。熱中症にお気をつけください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :30℃ 釧路 :25℃

青森 :30℃ 盛岡 :32℃

仙台 :31℃ 新潟 :31℃

長野 :31℃ 金沢 :32℃

名古屋:36℃ 東京 :35℃

大阪 :34℃ 岡山 :33℃

広島 :33℃ 松江 :32℃

高知 :34℃ 福岡 :34℃

鹿児島:34℃ 那覇 :34℃

週間予報です。火曜日も関東から西を中心に晴れ間があって、猛烈な暑さが続くでしょう。日本海側は木曜日ごろにかけて雨が降りやすく、大雨となる所もありそうです。太平洋側も不安定な空模様で、雷雨が起こりやすくなるでしょう。週の後半も雲が広がりやすく、極端な暑さは和らぎますが、湿気が多く蒸し暑く感じられそうです。