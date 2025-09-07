BOOK OF THE YEAR 2025ÅêÉ¼¼õÉÕÃæ¡ª ºòÇ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë--Àª¤¤¤¢¤ë¿·´é¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊÅ¥¥ÎÅÄ¸¤É§¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù¤ÎÇ¯Ëö¹±ÎãÂçÆÃ½¸¡ÖBOOK OF THE YEAR¡×¡£2025Ç¯¤ÎÅêÉ¼¤Ï¸½ºß¼õÉÕÃæ¡ª ³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡Öº£Ç¯¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿ËÜ¡×¤ò¤¼¤ÒÅêÉ¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¡×ÉôÌç¤Ë¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡ãµîÇ¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä
1°Ì¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù³©¸«²¼¡¹
3°Ì¡Ø·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÙÅ¥¥ÎÅÄ¸¤É§
4°Ì¡Ø¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡ÙÇäÌîµ¡»Ò
5°Ì¡ØShrink¡ÁÀº¿À²Ê°å¥è¥ï¥¤¡Á¡Ù¼·³¤ ¿Î¡§¸¶ºî¡¢·î»Ò¡§Ì¡²è
6°Ì¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß
7°Ì¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù±óÆ£Ã£ºÈ
8°Ì¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù¡Ê¾å¡Ë¡¡ÏÂ»³¤ä¤Þ
9°Ì¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù»³ÅÄ¾â¿Í¡§¸¶ºî¡¢¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡§ºî²è
10°Ì¡Ø´Ä¤È¼þ¡Ù¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß
11°Ì¡ØÏ©Ëµ¤Î¥Õ¥¸¥¤¡ÙÆéÁÒÉ×
12°Ì¡ØÆó·î¤Î¾¡¼Ô¡ÝÀäÂÐ¹ç³Ê¤Î¶µ¼¼¡Ý¡Ù¹âÀ¥»ÖÈÁ
13°Ì¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙÀÄ»³¹ä¾»
14°Ì¡ØONE PIECE¡ÙÈøÅÄ±É°ìÏº
15°Ì¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´
16°Ì¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À
17°Ì¡ØËâ²¦¤ÈÍ¦¼Ô¤ÎÀï¤¤¤ÎÎ¢¤Ç¡ÙÎÃ¼ùÍª¼ù¡§¸¶ºî¡¢°±ÈøÍðÊ¿¡§Ì¡²è¡¢»³Ü¥µû¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ
18°Ì¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡Ù¥µ¥é¥¤¥Í¥¹
19°Ì¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙËÙ±Û¹ÌÊ¿
20°Ì¡Ø¤À¤ó¥É¡¼¥ó¡Ù¿Á »°»Ò
21°Ì¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡ÙÄ«Ì¸¥«¥Õ¥«¡§¸¶ºî¡¢½Õ²Ï35¡§Ì¡²è
22°Ì¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù³°±ò ·ò
23°Ì¡Ø¥É¥Ã¥°¥¹¥ì¥Ã¥É¡ÙÌîÅÄ¥µ¥È¥ë
24°Ì¡Ø¤¢¤¯¤¿¤Î»à¤ËºÝ¡ÙÃÝ²°¤Þ¤ê»Ò
25°Ì¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸ùºá¡ÙÊ¿°æÂç¶¶
26°Ì¡ØÎø¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Ëå¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡½Ëå¤È·ëº§¤·¤¿ÊÒ»×¤¤Áê¼ê¤¬¤Ê¤¼º£¤µ¤é»ä¤Î¤â¤È¤Ë¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡½@COMIC¡Ù²È¼é¤Þ¤¡§Ãø¡¢Ä¹Ìî¿åµ®¡§¸¶ºî¡¢¤È¤è¤¿àô¿¥¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ
27°Ì¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¥«¥ì¡¼Âô ·°¡§Ãø¡¢¥É¥Í¥ê¡¼Èþºé¡§¸¶°Æ¶¨ÎÏ
28°Ì¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù°æÎ¶ °ì¡§¸¶ºî¡¢°ËÆ£æÆÂÀ¡§Ì¡²è
29°Ì¡ØÌô¤ÎËâÊª¤Î²ò¸ÛÍýÍ³@COMIC¡Ù¿¿´Ý¥¤¥Î¡§Ì¡²è¡¢ºùÀ¥ºÌ¹á¡§¸¶ºî
30°Ì¡ØÊ¿ÏÂ¤Î¹ñ¤ÎÅçºê¤Ø¡ÙßÀÅÄ¹ìÅ·¡§¸¶ºî¡¢À¥²¼ ÌÔ¡§Ì¡²è
30°Ì¡Ø¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿Í»ö¤Ç¤¹¤«¤é ¡Á¤È¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎËÜ²»¤Î»Å»ö¡Á¡Ùº´Æ£¿¿ÄÌ¡§¸¶ºî¡¢ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¡§ºî²è¡¢À¶¿åÍÛÊ¿¡§´Æ½¤
Ä¶Âçºî¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢Àª¤¤¤¢¤ë¿·´é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤òÌä¤¦¤è¤¦¤Ê°ÕÍßºî¤âµÞÁý!
¡¡Ï¢ºÜ½ªÎ»¤¬¶á¤Å¤¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¤äÊª¸ì¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¹Í»¡¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂçÀª¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡Ö¼ö¤¤¡×¤òÉð´ï¤ËÆ®¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ»üÈá¤¹¤®¤ëÅ¨¿Ø±Ä¡Ä¡Ä¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬´Ñ¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤äÅ¸³«¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¸Þ¾ò¸ç¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢Èà¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Î¡Ø¤è¤¦¤³¤½!FACT¡ÊÅìµþS¶èÂèÆó»ÙÉô¡Ë¤Ø¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¡£À¤³¦¤Î¿¿¼Â¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸øÁü¤Ï¤É¤³¤«±ó¤¤À¤³¦¤Î¿ÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¼Â¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð°Å¤¤ÆÉ¸å´¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Î°ì¸À¡£¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤Î¿´ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤é¡¢µûË¤µ¤ó¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¡¡3°Ì¤Î¡Ø·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎáÏÂ¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¡£¼þ°Ï¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Î¿´¤òÀÅ¤«¤ËÂÇ¤Ä¡£¡Öà¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦áà¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Àá¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¾®¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¿´¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¡Ê49ºÐ¡¦ÃË¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÃÖ¤´¹¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜºî°Ê³°¤Ç¤âÁ°²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤òÌä¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£4°Ì¡Ø¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤Ç¤Ï¥»¥ß¥ê¥ó¥¬¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢5°Ì¡ØShrink¡ÁÀº¿À²Ê°å¥è¥ï¥¤¡Á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢¼å¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½Âå¿Í¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¡£11°Ì¡ØÏ©Ëµ¤Î¥Õ¥¸¥¤¡Ù¡¢27°Ì¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÇ÷¤ê¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Î»ëÌî¤ò¤°¤ó¤È¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤É¤³¤«Çö¤Ã¤Ú¤é¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¤¤Þ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¿Í¡¹¤òËÜµ¤¤ÇµÅ¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìºòÇ¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·´é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢22°Ì¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¡¢25°Ì¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸ùºá¡Ù¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â´¬¿ô¤Ï¤Þ¤À°ì·å¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤Âçºî¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥ó¥¬³¦¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡á¥¤¥¬¥é¥·¥À¥¤
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£