日本選手の足を蹴り…ラフプレーが多かった中米の雄。南野への悪質なファウルに激昂した堂安が発した“意外な言葉”「思った以上にメキシコが…」【現地発】

日本選手の足を蹴り…ラフプレーが多かった中米の雄。南野への悪質なファウルに激昂した堂安が発した“意外な言葉”「思った以上にメキシコが…」【現地発】