日本選手の足を蹴り…ラフプレーが多かった中米の雄。南野への悪質なファウルに激昂した堂安が発した“意外な言葉”「思った以上にメキシコが…」【現地発】
日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表との親善試合を戦い、スコアレスドローに終わった。
中米の雄との一戦は、デュエルでバチバチの攻防が見られ、日本の選手が後ろから足を蹴られるようなシーンも少なくなかった。
前半終了間際には、南野拓実が悪質なファウルを受け、堂安律が相手選手に激昂し、両軍が一触即発となった。
その他にも、ファウルにならない相手のラフプレーが多かったなか、試合後の取材で、堂安は「僕は好きなゲームでしたけどね。ちょっと熱くなる方が自分はやりがいがあるので、今日は楽しかった」と振り返りつつ、こう見解を述べた。
「その中でも、やり合いになりすぎずに、日本人の賢さとか、したたかに狙っていくところっていうのは、もっとチームとしてはっきりできるところあると思う」
両軍が熱くなる場面もあったが、意外にも「メキシコ人が『ワーッ』となった中でも、思った以上に冷静な選手が何人かいて、話し合いもできていた」という。
ワールドカップでは、南米勢など、メキシコのように、相手をいら立たせてくるようなプレーをする国も少なくない。そういう意味でも、いいテストとなったと言えるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
